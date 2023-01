Juliette Binoche très classe face à Ludivine Sagnier et Benoît Magimel pour une prestigieuse soirée

C'est dans une longue robe aux teintes foncées que Juliette Binoche faisait son apparition à la 28e Cérémonie des Lumières ce lundi 16 janvier 2023 au Forum des images à Paris. Un événement qui, pour rappel, est organisé par l'Académie des Lumières et récompense chaque année le cinéma français. L'actrice de 58 ans était notamment entourée de Ludivine Sagnier, Benjamin Biolay, Nadia Tereszkiewicz, Noémie Merlant et Damien Bonnard. Mais aussi de Benoît Magimel, qui n'est autre que son ex-compagnon ainsi que le père de sa fille de 23 ans Hannah (elle est également la mère de Raphaël, né d'une première union avec le plongeur André Hallé, ndlr).

Benoît Magimel qui, dans un sublime costume bleu marine, fut notamment auréolé du prix du meilleur acteur pour sa performance dans le long-métrage d'Albert Serra Pacifiction : Tourment sur les Îles. Une soirée qui était également synonyme de record pour lui puisque grâce à cette récompense, il est devenu le troisième comédien de l'histoire des Lumières à remporter deux fois le titre de meilleur acteur (rejoignant Michel Serrault et Mathieu Amalric) et le premier à signer ce doublé deux années consécutives.

Un soir, deux soirées

De quoi le rendre fier, lui qui a également vu sa partenaire dans Revoir Paris, Virginie Efira, dans un look chic et rock'n'roll, remporter le trophée de la meilleure actrice pour Les Enfants des autres de Rebecca Zlotowski. À noter que quelques heures plus tôt, l'actrice belge se rendait à une autre soirée, à savoir celle des Révélations des César, où elle croisait déjà la route de Juliette Binoche, venue accompagner l'actrice Hélène Lambert à qui elle donne la réplique dans Ouistreham d'Emmanuel Carrère.

D'autres grands noms du cinéma français ont également assisté à cette soirée comme Marion Cotillard, Marina Foïs, Léa Drucker, Cécile de France, Romain Duris ou encore Leïla Bekhti, elle qui co-animera la cérémonie des César le 24 février prochain. Evénement qui, pour rappel, sera présidé par son mari Tahar Rahim, avec qui elle partage notamment trois enfants.