Benjamin Castaldi payé très cher pour être le cadeau d'anniversaire d'une femme : son histoire incroyable

Benjamin Castaldi n'est décidément jamais à court d'anecdote. Dans Touche pas à mon poste jeudi 25 février 2021, le chroniqueur est une nouvelle fois revenu sur ses années à succès lors desquelles il gagnait beaucoup, beaucoup, d'argent. Et pour cause, outre ses contrats avec TF1, Benjamin Castaldi a réalisé bon nombre de prestations privées. En effet, il acceptait alors de se rendre à des événements à la demande de clients particuliers pour animer ou tout simplement passer un court moment et discuter avec son public.

Auprès de Cyril Hanouna, Benjamin Castaldi a été amené à raconter "la plus incroyable" demande qu'il a reçu. "C'est quand on m'a appelé pour être le cadeau d'anniversaire d'une femme qui fêtait ses 40 ans", a-t-il déclaré sur le plateau, créant la surprise. "C'était une sanction ?", s'est gentiment moqué Cyril Hanouna. Et pour le papa de quatre enfants de s'expliquer : "On m'a dit : 'Je voudrais que quand elle sort de sa chambre d'hôtel, vous soyez en bas de l'escalier et que vous la fassiez entrer dans la salle de bal et c'est tout. Elle vous adore.'"

Une mission plutôt flatteuse pour Benjamin Castaldi et facilement réalisable. Non pas toutefois sans débourser une coquette somme d'argent. Le chroniqueur a accepté d'évoquer le prix de cette prestation, d'abord avec discrétion en assurant avoir été "bien bien" payé. Mais, face à l'insistance de Cyril Hanouna, il a confié avoir touché pas moins de... 70 000 euros pour ce contrat insolite.

À l'époque, cette somme contribuait à lui faire vivre un train de vie luxueux. Benjamin Castaldi estime d'ailleurs avoir récolté 10 millions d'euros dans toute sa carrière. Si une partie a été récupérée par les impôts, Benjamin Castaldi a malheureusement perdu le reste en raison de mauvais investissements au fil des années...