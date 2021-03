Benjamin Castaldi, son nez entaillé après une bagarre ? L'origine réelle de sa blessure

Samedi 27 février 2021, Benjamin Castaldi s'affichait le nez entaillé en story sur Instagram. Sans en dire plus, il indiquait que "c'est chaud" pour lui et promettait de s'expliquer sur le plateau de Touche pas à mon poste sur C8. Lundi 1er mars 2021, le chroniqueur de Cyril Hanouna révèle alors les raisons de cette blessure.

Avant de prendre l'antenne, le papa de Julien (23 ans), Simon (21 ans), Enzo (16 ans) et Gabriel (7 mois) donne une première version à Cyril Hanouna, faisant croire à une bagarre. "Il s'est castagné apparemment. Il m'envoie cette photo, il me dit : 'Cyril, je me suis tapé ce matin, c'est partie en cacahuète...' Connaissant la personne je lui dis : 'Espère de mytho, qu'est-ce que tu as fait ? Tu es tombé dans la cuisine ?'", balance l'animateur vedette de la chaîne, moqueur.

Benjamin Castaldi blessé... à cause d'une chute en plein bricolage aux toilettes

Et Benjamin Castaldi de révéler la vraie raison de cette blessure au nez : "J'ai voulu faire du bricolage, je suis vraiment mauvais en bricolage, j'ai essayé de mettre une étagère pour mettre des parfums dans mes toilettes. Et j'ai trébuché et j'ai pris l'arête de l'étagère sur le pif. Et ça m'a explosé le pif, je pissais le sang !" Un récit que Cyril Hanouna croit cette fois sans poser de question... "Vous passez pour un tocard, là", lâche-t-il, amusé. "Je savais que mon mytho ne passerait pas. Je le savais dès le début. Mais j'ai tenté", réplique alors le chroniqueur de 50 ans.

Un petit bobo bien moins grave que ce qu'imaginaient les fidèles followers de Benjamin Castaldi. Sur le cliché partagé le week-end dernier, il apparaissait le regard froid et l'air très énervé. De quoi supposer de folles hypothèses... Certains ont pensé qu'il avait été agressé, d'autres qu'il a été victime d'une mauvaise chute ou encore que son téléphone lui est tombé sur la tête alors qu'il était allongé.

Mais que tous se rassurent : cette blessure au nez a depuis disparu. En effet, sur le plateau d'À prendre ou à laisser puis à l'antenne de Touche pas à mon poste juste après, Benjamin Castaldi est apparu en pleine forme, sans aucune entaille ! Plus de peur que de mal, donc.