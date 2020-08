Benjamin Pavard : Abdos, trophée et cris de victoire face au PSG

Le jeune défenseur est aujourd'hui le plus jeune joueur français à avoir remporté la Coupe du monde (2018) et La Ligue des champions. Mais c'est depuis le banc qu'il a assisté au seul et unique but de son copain Kingsley Coman. Fin juillet, Benjamin Pavard s'est en effet blessé à la cheville gauche lors d'un entraînement.

"Ma cheville va bien (...). Tous les matins je mettais la musique de la Ligue des champions chez moi. Une finale, faut la gagner, avait-il affirmé au micro d'RMC Sport le 19 août. On joue contre Paris, je suis content que ce soit un club français (...). Pour tous les Français, pour tout le monde ça va être un très grand match avec deux grandes équipes qui s'affrontent en finale (...). Personne ne nous fait peur, nous sommes le Bayern Munich. On a fait une très grosse saison, il faut la concrétiser en gagnant cette Ligue des champions." Mission accomplie.