Benjamin Samat transformé physiquement : photo avant-après pour le prouver

Candidat devenu incontournable de la famille des Marseillais, Benjamin Samat fait incontestablement partie des favoris de l'équipe des célèbres fratés. Son physique de rêve n'y est certainement pas pour rien. Accro au sport et très consciencieux de son image, le jeune homme passe ses journées à se maintenir en forme. Sa page Instagram regorge d'ailleurs de photos de lui torse nu pour dévoiler ses abdos saillants.

Mais pour obtenir un tel résultat, il faut savoir que Benji a opéré un travail de longue haleine. Alors qu'il faisait la promotion d'une application servant à se donner des objectifs quotidiens dans le domaine du fitness mardi 30 juin 2020, il a prouvé son efficacité en dévoilant un avant-après impressionnant, à retrouver dans notre diaporama. "C'est incroyable, l'évolution de certaines personnes quand vous êtes régulier et que vous utilisez Fitaya, vous avez obligatoirement des résultats", assure-t-il dans sa story. Bien qu'il n'ait pas besoin de perdre du poids, l'application lui a permis d'avoir les résultats recherchés. Et en seulement un mois, Benjamin aurait donc réussi à se sculpter un corps tout en muscles. En plus d'en faire la pub, Benjamin explique être impliqué dans l'évolution du concept. "On est en train de travailler comme des acharnés pour vous apporter de nouvelles fonctionnalités. Déjà, on est en train de valider toutes les vidéos qu'on a tournées début mai qui ne vont pas tarder à arriver", promet-il, impatient.

Si le candidat de télé-réalité est donc très satisfait de cette application, ce sont ses followers qui se régalent le plus avec les yeux en se baladant sur son profil. "C'est quoi, cette bombe", "Quel corps incroyable", "J'arrive à Marseille tout de suite !", "Je t'aime", lui écrivent régulièrement ses plus grands fans en commentaires de ses publications.

Ces derniers doivent d'autant plus être ravis que Benjamin est un coeur à prendre. En effet, depuis son dernier tournage à la fin de l'année 2019, il est séparé d'Alix, avec qui il a vécu une relation passionnelle pendant un an. Reparti en tournage pour Les Marseillais VS Le Reste du monde, il est toutefois possible qu'il retrouve l'amour d'ici peu...