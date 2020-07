Benoît (Les Princes de l'amour) célibataire : "Noémie a pardonné quatre fois"

Le candidat révélé dans la quatrième saison des Princes de l'amour (sur W9, en 2017) n'a pas le coeur à la fête. Benoît a récemment révélé que Noémie, avec laquelle il a eu une petite fille prénommée Lyanna (bientôt 10 mois), et lui avaient rompu. Interrogé par Aquababe pour Télé Star, le jeune homme a révélé les raisons de leur séparation.

Alors que peu de temps auparavant, Benoît et Noémie s'affichaient complices sur les réseaux sociaux, le candidat atypique des Princes a révélé le 9 juillet 2020 que tout était terminé entre eux. Un choc pour ses abonnés. S'il n'avait pas souhaité en dire plus sur le moment, le jeune papa a accepté de dévoiler les raisons de la rupture à Aquababe. "J'ai été en relation avec une certaine Noémie. Trois ans de relation, un amour fusionnel", a tout d'abord rappelé Benoît. Il a ensuite dévoilé que Noémie et lui avaient vécu une romance avant le tournage de l'émission de télé-réalité de W9 et qu'ils s'étaient de nouveau fréquentés après. "Elle m'a fait galérer, mais on a fini par sortir ensemble", a-t-il poursuivi.

Alors que tout semblait beau et rose pour les anciens tourtereaux, Benoît avait une mauvaise habitude qui a mis fin à leur relation. "En fait j'ai un gros souci, c'est que je suis un éternel insatisfait. Je n'ai rien à lui redire, même avec la petite. C'est une mère parfaite, avec moi, elle n'a fait aucun faux pas, mais je ne pouvais pas m'empêcher de parler à d'autres filles. Les filles faisaient des captures. (...) Noémie m'a pardonné quatre fois, mais la cinquième, ce n'est pas passé. (...) C'est moi qui ai un souci", a-t-il déclaré. Afin de justifier ses écarts de conduite, il a précisé que s'il allait vers les autres femmes, c'était à cause de son manque de confiance en lui. Voir autant de filles lui tourner autour depuis qu'il est connu lui a fait tourner la tête.

Mais Benoît sait qu'il a perdu gros et il est prêt à tout pour reconquérir Noémie, comme il l'a confié dans ses stories Instagram. Reste à savoir si la jeune femme sera de nouveau prête à lui faire confiance.