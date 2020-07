Benoît (Les Princes de l'amour) papa célibataire : rupture avec sa belle

Une séparation surprise pour le couple qui s'affichait plus heureux que jamais il y a de cela une semaine. Le 27 juin 2020, toujours sur Instagram, Benoît partageait une adorable photo de sa belle portant en écharpe leur petite Lyanna, qui fêtera son premier anniversaire le 24 septembre prochain. "Voici pour moi, ma raison de vivre ! Sans elle je ne suis plus rien... C'est toute ma vie ! Je vais me battre jusqu'à ma mort pour qu'elle soit heureuse... Noémie et Lyanna", écrivait-il.

Mais quelques jours plus tard, Benoît publiait un message plus énigmatique : "Bob Marley a dit un jour : Tu n'es peut-être pas son premier, son dernier ou lui seulement... Elle aimait avant, elle peut aimer à nouveau... Mais si elle t'aime maintenant, qu'est-ce qui compte d'autre ? Elle n'est pas parfaite, toi non plus ! Et vous ne serez peut-être pas parfaits tout le temps ensemble mais, si elle peut te faire rire, aime-la ! Parce que si tu y réfléchis deux fois, et admets que tu peux avoir fais un erreur... dis-lui... Accroche-toi à elle et donne-lui tout ce que tu peux ! Ne lui fais pas de mal, ne la change pas, n'analyse pas trop et n'attend pas plus que ce qu'elle peut te donner. Souris quand elle te rend heureux, fais-lui savoir quand elle te rend fou, et dis-lui quand elle te manque, quand elle n'est pas là. Aime avec tout ton être quand tu reçois de l'amour car c'est rare, de l'amour comme ça ! Il n'y a pas de filles parfaites, mais il y aura toujours une fille qui est parfaite pour toi et c'est elle !'" De son côté, la jolie Noémie a choisi d'avoir un compte privé et n'a donc pas réagi publiquement.