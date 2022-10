Benoît Magimel et Flavie Flament reçoivent un grand honneur, un rendez-vous fixé pour très bientôt

Le 20 novembre prochain se déroulera la 162e vente des vins des Hospices de Beaune, en collaboration avec Sotheby's (multinationale américaine , ndlr). "Les 802 pièces produites seront vendues au bénéfice de la modernisation des équipements et bâtiments hospitaliers de l'institution", pouvait-on lire ce mercredi dans un communiqué. Une édition qui rendra hommage à Louis-Fabrice Latour, figure phare de la Bourgogne viticole, et qui vendra notamment aux enchères une pièce de charité unique au monde : un Corton grand cru issu de la colline de Corton.

Un produit qui sera vendu au profit de l'association Princesse Margot, qui accompagne les enfants atteints de cancer, et de l'Association Vision du Monde, parrainée par l'acteur Benoit Magimel et l'animatrice Flavie Flament, d'où leur participation à cet événement. Ils soutiendront leur association qui a pour mission de venir en aide aux enfants les plus vulnérables. "L'objectif de Vision du Monde est de donner à chaque enfant la chance de vivre pleinement sa vie", était-il indiqué dans le communiqué.

Pio Marmaï et Jeanne Balibar parrains l'année dernière

Pour rappel, l'édition précédente avait été prolifique : "La demande pour les vins de Bourgogne ne cesse d'augmenter, une tendance qui s'est confirmée en 2021 avec un total de nos ventes de vins et de spiritueux qui a atteint le montant record de 132 millions de dollars, et les vins de Bourgogne représentaient 46% de ce chiffre." Et ce, malgré le fait que cette 161e vente voyait le plus petit nombre de lots proposés depuis 1977. Ce qui n'a donc pas freiné l'appétit des acheteurs qui sont venus nombreux pour cette édition parrainée par Pio Marmaï et Jeanne Balibar.

Reste à savoir si les Hospices de Beaune parviendront à réaliser d'aussi beaux chiffres cette année. En tout cas, ce n'est pas l'ambition et la confiance qui manquent... "Notre programme est tout aussi ambitieux que l'année dernière, si ce n'est plus", promet la fondation dans son communiqué. Le pari est lancé !