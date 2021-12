Benoît Paire en couple avec Julie Bertin : vacances de rêve à Punta Cana

Une vie de couple sans encombre

Après presque un an de relation, Benoît Paire et Julie Bertin sont aujourd'hui inséparables. Très amoureuse de son compagnon, la jolie brune de 29 ans n'hésite pas à assister à chaque match de son chéri. Ce dernier peut toujours compter sur sa présence, dans les gradins, afin de lui apporter du soutien. Et récemment, le 21 novembre dernier, la jeune femme lui a fait une véritable preuve d'amour.

Via son compte Instagram, la candidate de télé-réalité avait expliqué être enfin prête à mettre un terme à sa carrière sur le petit écran. Un choix motivé par l'amour qu'elle porte au beau tennisman. "Honnêtement, je ne vois pas l'intérêt de refaire une télé si je suis en couple. Je sais que cela sera une source de problèmes. J'ai ma stabilité, je suis heureuse et ça, ça passe avant tout", avait-elle confié en story.