Benoît Paire : Qui est Thomas, son frère beau gosse et déjà papa d'un adorable garçon ?

Le tennis est un sport qui a longtemps eu la réputation d'être assez lisse, mais depuis l'arrivée de Benoît Paire sur le circuit, les choses ont quelque peu changé. À l'image d'un Nick Kyrgios, le Français de 33 ans est capable de tout sur un court de tennis, que ce soit le meilleur, comme le pire. Il lui arrive souvent de dégoupiller pour pas grand chose et les séquences de pétage de plomb de l'Avignonnais ont fait le tour des réseaux sociaux plus d'une fois. À côté de ça, le champion a beaucoup fait parler de lui ces derniers temps pour sa relation avec la candidate de télé-réalité, Julie Bertin.

Une amourette qui aura duré quelques mois, mais visiblement les infidélités de Benoît Paire ont mis un terme à leur relation, si l'on en croit la belle brune. Pas de quoi entamer le moral du tennisman, qui poursuit sa saison et après la tournée américaine, il vient de rentrer en France pour retrouver les siens. L'occasion de revoir ses parents, mais également son grand-frère, Thomas, qui a lui aussi connu une belle carrière de joueur de tennis. Aujourd'hui âgé de 37 ans, il ne pratique plus au plus haut niveau depuis plusieurs années maintenant, mais il a tout de même réussi à atteindre le 111e rang à l'ATP en juillet 2010.

Papa d'un petit garçon, il vit dans le sud de la France

S'il n'a jamais participé à un tournoi du Grand Chelem dans sa carrière, Thomas Paire reste un très bon joueur de tennis et encore aujourd'hui, il a fait de sa passion son métier. D'après son profil Facebook, il est actuellement conseiller technique régional au sein de la ligue de Provence-Alpes-Côte d'Azur de tennis. À côté de ça, il mène une vie de famille heureuse, comme il le montre sur son compte Instagram. Papa d'un adorable petit blondinet, il n'hésite pas à publier de belles photos de leurs moments à deux dans le sud de la France. Un grand-frère qui semble parfaitement s'entendre avec l'ex de Shy'm, puisqu'il est souvent présent pour le soutenir lors de ses tournois en France, mais également à l'étranger, puisqu'il était à Wimbledon en 2019.