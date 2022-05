Bernard de La Villardière présente le plus jeune de ses fils Nicolas, un charmant brun très discret

Tom Cruise fait décidément un retour en force au cinéma. 36 ans après avoir été révélé dans le film Top Gun, voilà qu'il reprend son rôle de Maverick pour un deuxième volet. Plusieurs projections ont déjà eu lieu, dont une lors de la 75e édition du Festival de Cannes et qui a valu à l'acteur de recevoir une palme d'or d'honneur. L'ex-mari de Nicole Kidman s'était ensuite envolé pour Londres où il a retrouvé sur le tapis rouge Kate Middleton et le prince William. Et la capitale française a elle aussi eu le droit à son avant-première jeudi 19 mai 2022 mais sans Tom Cruise cette fois-ci.

Un panel de personnalités a malgré tout fait le déplacement jusqu'à l'UGC Normandie sur les Champs-Élysées. En effet, comme en témoignent les photos de notre diaporama, Bernard de La Villardière s'est particulièrement prêté au jeu du photocall avec une casquette Top Gun vissée sur la tête. Le journaliste a profité de sa soirée avec le plus jeune de ses quatre enfants, Nicolas (28 ans), un charmant brun qu'on voit très rarement.

Les photographes de l'événement ont également immortalisé les arrivées du président de la chaîne M6 Nicolas de Tavernost, Alex Goude, l'aventurier Laurent Maistret, Florent Peyre, Hélène Mannarino, Pascal Nègre, Bernard Montiel, Yamina Benguigui, Philippe Manoeuvre, Nathalie Renoux, Charlotte Gabris, Hugo Becker, Alice David, Joyce Jonathan, Elsa Fayer, France Pierron, Jérôme Niel, Raymond Domenech mais aussi Ryad Baxx, Christine Berroy, Philippe Bas, Vincent Cerutti, Julie de Bona et Jérôme Anthony.

Les Miss Camille Cerf et Diane Leyre avaient elles aussi pris leur ticket pour voir voler Tom Cruise sur grand écran, accompagnées de la nouvelle patronne de la société Miss France Alexia Laroche-Joubert. La soirée fut par ailleurs l'occasion pour les couples de s'offrir une belle sortie à deux. Vincent Desagnat est par exemple venu avec sa femme, François Vincentelli s'est affiché avec la belle Alice Dufour, Faustine Bollaert était radieuse au bras de son mari Maxime Chattam, tout comme Virginie auprès de Claude Dartois. Marie-Ange Casta et Marc-Antoine Le Bret ont quant à eux opéré leur premier événement public depuis leur mariage.