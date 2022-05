Marie-Ange Casta et Marc-Antoine Le Bret mariés : première sortie officielle en amoureux !

Depuis leur rencontre et leur mariage, en 2019, on ne les avait jamais vus officiellement tous les deux : Marc-Antoine Le Bret et Marie-Ange Casta savent être discrets ! L'humoriste et l'actrice, qui se sont mariés en 2019, se sont pourtant offert une sortie en couple ce jeudi soir pour l'avant-première du nouveau Top Gun à Paris, officialisant une belle histoire d'amour qui dure depuis plusieurs années.

Radieux et détendus, ils ont posé ensemble, souriants sur le tapis rouge devant les photographes. Vêtus chacun d'un jean, ils avaient choisi des looks plutôt assortis et semblaient ravis de profiter d'une très rare sortie en amoureux, sans les enfants, sûrement restés à la maison sous bonne garde. Pour rappel, ils ont accueilli leur premier enfant à peine un an après leur mariage, en octobre 2020.

Si l'actrice en avait fait une annonce discrète sur son compte Instagram et qu'on peut parfois apercevoir ce bébé sur ses stories, elle n'a jamais révélé ni son visage, ni son prénom. Protégeant sa vie privée, la petite soeur de Laetitia Casta (elle aussi mariée récemment à Louis Garrel) n'a jamais exposé non plus sa fille aînée, Catalina, née en 2013 d'une première union.