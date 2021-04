Bernard et Dominique Tapie battus : les agresseurs ont laissé un gros indice aux enquêteurs !

Ils ont vécu l'enfer. Dans la nuit de samedi 3 au dimanche 4 avril 2021, Bernard Tapie et sa femme Dominique ont été pris pour cible par quatre cambrioleurs. Alors qu'il dormait paisiblement dans son domicile de Combs-la-Ville, situé en Seine-et-Marne, le couple a été réveillé par des malfaiteurs en quête d'un "trésor", ligoté et violemment malmené en expliquant qu'il n'y avait pas de grandes richesses dans ces lieux. Sur BFMTV, Stéphane Tapie, le fils de l'homme d'affaires, a accepté de décrire les circonstances terribles de cette mésaventure

"Ils ont été réveillés avec des lampes dans les yeux, attachés, roués de coups, ma belle-mère essayant de protéger mon père, parce qu'elle leur a dit : 'Arrêtez, il est malade, il a un cancer', a-t-il expliqué, catastrophé. Ils l'ont traînée par les cheveux dans toute la maison en lui demandant où se trouvait le coffre-fort qu'il n'y a malheureusement pas. Plus la réponse était 'Il n'y en a pas', plus elle prenait des coups." Pour Bernard Tapie, atteint d'un double cancer de l'oesophage et de l'estomac, cette altercation est bien sûr terrible. D'autant qu'il y a peu de temps, les médecins avaient découvert "une tumeur derrière" sa tête et qu'il a pris un coup non loin de cette grosseur. Son état de santé s'était dernièrement dégradé.