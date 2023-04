Bernard Montiel accueille Arthur Jugnot : discussion à coeur ouvert sur le théâtre et la paternité

Depuis 2021, Bernard Montiel accueille de nombreux artistes de tous les horizons dans son émission Olympiascope diffusée sur la chaîne Olympia TV. Ce jeudi 13 avril 2023, à 20h, il se retrouvera à nouveau face à Arthur Jugnot pour parler du spectacle Moi papa ? lancé en 2018 et joué sur la scène du café-théâtre Le Splendid, situé dans le 4e arrondissement de Paris. Après la diffusion du spectacle dans son intégralité, celui qui est également chroniqueur dans l'émission Touche pas à mon poste recueillera les confidences de l'acteur, notamment concernant son rôle de père. En effet, Arthur Jugnot est le papa d'un petit garçon prénommé Célestin et né le 28 mars 2013.

Décrite par Bernard Montiel comme un "voyage humoristique sur la paternité", la pièce retrace le parcours d'un jeune homme qui va devenir papa pour la première fois alors qu'il ne s'y attendait pas et qu'il ne se sent pas spécialement prêt à endosser ce rôle. Un personnage dans lequel le fils de Gérard Jugnot s'est plutôt bien reconnu... "Je venais d'avoir mon fils et j'ai eu envie de faire ce spectacle pour me faire ma petite thérapie et dédramatiser beaucoup de choses. Il n'y a pas d'école pour être papa !", peut-on entendre le comédien expliquer dans la bande-annonce de ce numéro, postée notamment sur Instagram, il y a un an.

En effet, il est à noter que ce numéro est en revanche une rediffusion. Tourné en avril 2022, il a été diffusé pour la première fois le 5 mai 2022, puis une seconde fois le 3 juin suivant. Nul doute que ce spectacle familial devrait néanmoins ravir les téléspectateurs, notamment les pères de famille...