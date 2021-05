Bernard Montiel : Après "beaucoup de larmes", il rend hommage à Yves Rénier

Yves Rénier est mort le 24 avril 2021. L'annonce de sa disparition a ému tous les français. Le célèbre comédien a été emporté après un malaise cardiaque à son domicile de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), avait annoncé son épouse Karin à l'AFP. Depuis, les hommages pleuvent pour celui que le grand public avait adoré dans la série Commissaire Moulin, tout comme dans les films Les Anges gardiens (1995), Le Comte de Monte-Cristo (1961) et Trois Amis (2007).

Vendredi 30 avril 2021, sa famille et ses proches étaient tous présents pour un dernier adieu en l'église Saint-Pierre de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine). Des obsèques émouvantes pour tous, et particulièrement pour sa veuve Karin ainsi que les 4 enfants du défunt, Samantha (née en 1974), Lola (née en 1986), Jules (né en 1997), et Oscar (né en 2000). De nombreux amis stars d'Yves Rénier avaient évidemment fait le déplacement, à l'image de Mathilde Seigner, Catherine Lara, Jean-Luc Reichmann, Véronique Genest ou encore Bernard Montiel. Et c'est ce dernier qui lui rend un nouvel hommage ce samedi 1er mai.

Bernard Montiel et Yves Rénier étaient proches depuis de nombreuses années et l'animateur avait eu la joie de recevoir son ami dans plusieurs de ses émissions, à la télé aussi bien qu'à la radio. Il y a 6 ans, Yves Rénier était par exemple l'invité star d'un numéro de l'émission Animaux Stars, diffusée sur la chaîne Animaux. Pour lui rendre hommage et permettre au public de revoir son idole, l'émission est rediffusée ce samedi 1er mai à 17h30. Il y évoquait notamment sa passion pour les requins.