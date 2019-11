Beyoncé façon star hollywoodienne : elle s'illustre en perles et en plumes

Comme à son habitude, l'interprète de 38 ans s'est saisie de son compte Instagram pour partager sa nouvelle tenue de soirée avec ses quelque 134 millions d'abonnés. Sur la série de portraits, la mère de Blue Ivy (7 ans), Rumi et Sir (2 ans) a pris la pose dans sa robe sensuelle et festive, une pièce sur-mesure signée Roberto Cavalli. Pour accessoiriser sa longue crinière ondulée, Beyoncé a choisi d'impressionnantes boucles d'oreilles en diamants et émeraudes créées par Lorraine Schwartz, joaillière préférée des célébrités.