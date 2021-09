Bilal Hassani répond aux attaques de Matthieu Delormeau : "Je suis un être humain normal"

Interrogé en exclusivité par nos confrères de Télé-Loisirs, Bilal Hassani a déclaré : "J'ai juste mis une photo de moi, et je suis allé me coucher. J'avais pas spécialement l'énergie pour faire un commentaire constructif, parce que je trouve que ça ne s'y prêtait pas et ne méritait pas une vraie réponse. Au-delà du fait que je puisse le prendre comme une attaque personnelle, c'est grave de dire des choses pareilles devant autant de monde. Non seulement sur moi, mais aussi toutes les personnes qui sont comme moi ! Je n'estime pas que je suis une caricature et je pense être un être humain normal."

Apparemment touché, celui qui vit une romance passionné avec un certain Cassem Jebrouni confie qu'il est préoccupé par d'autres choses, notamment sa préparation pour la compétition de Danse avec les stars. "Je suis dans les répèt', j'essaye de me donner à fond et je vais tout donner sur le programme. Je ne sais pas ce qu'a Matthieu Delormeau. Ça fait des années qu'il aime bien donner son avis sur ma personne, régulièrement. J'espère qu'un jour il s'apaisera et apaisera son coeur".