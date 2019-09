Bilal Hassani, ses nouvelles injections au visage : Il dévoile un avant/après...

Pour la seconde fois, Bilal Hassani a opéré quelques changements sur son visage. Lundi 23 septembre 2019, dans une story Instagram, l'artiste qui a récemment fêté ses 20 ans a annoncé à ses followers qu'il se rendait dans le centre de médecine esthétique Lazeo Paris. Par le passé, le représentant de la France à l'Eurovision avait déjà fait des injections temporaires pour fixer l'arrête de son nez et ainsi le rendre plus droit. Il explique aujourd'hui devoir refaire ce traitement, le produit ayant disparu de son visage.

"Je l'avais fait il y a un an pour mon nez et là je suis de retour pour le refaire. Je vais faire quelques autres modifications qui vont pas se voir beaucoup. Ce que je vais essayer aujourd'hui c'est atteindre ma FaceTune face [Une application de retouches photos très populaire chez les influenceurs, NDLR], aujourd'hui on va faire ça avec de l'acide hyaluronique", indique Bilal Hassani, qui dit avoir besoin d'un petit peu de "confiance en soi".

Soucieux du message transmis à ses fans, l'interprète de Je danse encore a tenu à les mettre en garde : "Évidemment, la perception de soi, c'est très important pour moi. Il faut que vous appreniez à vous aimer. Je vais pas vous pousser à aller faire des injections. Mais j'en fais un petit peu, c'est mon petit kiff."

Plusieurs minutes après, ses fans pouvaient déjà admirer le résultat des injections sur leur idole. On découvre au passage que Bilal Hassani a très probablement reçu une injection aux lèvres, celles-ci étant plus charnues que d'habitude. "Je vais être un petit peu gonflé juste après, c'est logique, mais après je vais être toute cute", avait-il prévenu. Sur les réseaux sociaux, Bilal a comme toujours reçu l'approbation et le soutien de sa communauté.