Bill Cosby en prison : son épouse Camille accuse ses victimes de racisme

Camille Cosby, l'épouse de Bill Cosby (accusé d'agressions sexuelles par de multiples femmes), a déclaré que le mouvement Me Too avait pris racine "dans le racisme". Et elle suggère aux accusatrices de son mari de "réparer leurs actions". Camille Cosby, rare dans les médias, a accordé une interview à ABC News, le mercredi 24 juin 2020, après qu'il a été révélé que Bill Cosby allait faire appel de sa condamnation.

En effet, l'acteur américain purge depuis 2018 une peine de 3 à 10 ans de prison pour des faits d'agression sexuelle sur Andrea Constand, remontant à 2014. Après s'être réjouie de cette décision, Camille Cosby a expliqué que son mari était victime de racisme. "Le mouvement Me Too ignore le fait que les femmes blanches - pas toutes, mais particulièrement les femmes blanches - ont depuis le tout début perpétué l'esclavagisme du peuple africain et accusé les hommes noirs de les avoir sexuellement agressées sans preuve, sans aucune preuve présente sur Terre", a développé Camille Cosby.

Elle estime également que l'Histoire a conditionné les gens à croire que "les femmes disent la vérité" et que "les genres n'ont jamais été traités équitablement au sujet de la vérité, alors elles [les plaignantes, NDLR] doivent réparer leurs actions". La journaliste en charge de l'interview, Linsey Davis, a alors fait une remarque juste : plusieurs femmes noires accusent également Bill Cosby d'agression sexuelle. "Elles ont juste rejoint le groupe, mais je ne peux pas évoquer ça à cause de soucis juridiques", a éludé Camille Cosby.

Elle a également comparé le cas de son mari à l'affaire Emmet Till, un garçon noir de 14 ans lynché dans le Mississippi en 1955 après qu'une femme noire l'a accusé d'avoir flirté avec elle. Son meurtre a été un des événements déclencheurs du mouvement afro-américain des droits civiques.

Mercredi, une cour de Pennsylvanie a accepté de revoir deux aspects de l'affaire Cosby, dont une décision du juge de laisser cinq autres femmes témoigner à l'encontre de l'acteur.