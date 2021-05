Bill Gates divorce : dragueur notoire, fan de strip teaseuses, la face cachée du milliardaire

Bill Gates avait gardé les mêmes habitudes au début de sa relation avec Melinda Gates (née French). Il profitait de déplacements pour draguer, tout en assurant ses arrières et en évitant un scandale médiatique. "Il draguait des journalistes qui traitaient Microsoft et l'industrie de l'entreprise. C'était connu qu'il était un coureur de jupons, mais pas publié parce que Bill et Microsoft filaient des infos aux journalistes spécialisés pour des magazines comme le New York Times, et aucun d'entre eux ne voulait que ça s'arrête, explique James Wallace. Melinda était au courant, et leur relation a connu des hauts et des bas. Ils ont rompu pendant un an, paraît-il parce que Bill refusait de s'engager. Mais quand ils se sont remis ensemble en 1992, leur relation a grandi et est devenue plus forte."

Le scandale médiatique soigneusement évité dans les années 90 pourrait éclater prochainement. Le Wall Street Journal a révélé que Bill et Melinda Gates préparent leur divorce depuis octobre 2019. Melinda aurait très mal vécu la proximité de son mari avec Jeffrey Epstein. Le délinquant sexuel milliardaire avait un passif d'abus sexuels sur mineures. Il a été condamné en 2019 pour trafic sexuel, trafic qui aurait profité à de nombreuses personnalités dont le prince Andrew, fils de la reine Elizabeth II. Il s'est donné la mort par pendaison deux mois après son incarcération, dans sa cellule du Metropolitan Correctional Center.

Bill et Melinda Gates se sont rencontrés lors d'un dîner en 1987, peu après l'entrée de Melinda à Microsoft en 1987. Ils s'étaient mariés le 1er janvier 1994 sur l'île de Lanai, à Hawaï. Bill et Melinda sont parents de trois enfants, Jennifer, Rory et Phoebe. En 2020, leur fille aînée s'est fiancée à son petit ami Nayel Nassar, un cavalier d'origine égyptienne.