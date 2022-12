Bixente Lizarazu : "Ça ne m'arrive plus du tout, mais...", cette envie qu'il retrouve enfin après plusieurs années

Malgré sa défaite contre l'Argentine en finale de Coupe du Monde dimanche 18 décembre, l'Équipe de France de football a réalisé un parcours sensationnel et peut s'en féliciter. Car le chemin jusqu'à cette dernière étape n'a pas été évident, loin de là. Les hommes de Didier Deschamps ont croisé la route de plusieurs nations pratiquant un très beau football, à commencer par l'Angleterre de Gareth Southgate. Un match qui a donc été difficile à appréhender pour les tricolores, sans oublier que c'est une affiche historique de ce sport.

D'ailleurs, dans le documentaire Merci les Bleus, diffusé par TF1 mardi 20 décembre, Bixente Lizarazu a révélé que cette rencontre lui avait provoqué des sensations qu'il avait jusqu'ici perdues. "France-Angleterre, c'est le match. J'avais envie de rentrer sur le terrain", a-t-il révélé, expliquant que ça ne lui arrive "plus du tout de ressentir ça". Des mots forts de la part du père d'Uhaina, née de sa relation avec l'actrice Claire Keim, lui qui n'a plus foulé la pelouse en tant que joueur de l'Équipe de France depuis le 25 juin 2004 et la défaite des Bleus contre la Grèce à l'Euro au Portugal.

Je suis un peu émotif, ça me touche

Pour rappel, celui qui officie désormais sur la une en tant que commentateur sportif aux cotés de Grégoire Margotton et qui était bien entendu en poste pour cette Coupe du Monde, et ce malgré certains couacs, a toujours accordé beaucoup d'importance au maillot Bleu. À tel point que ses émotions prennent parfois le dessus sur le reste.

À l'image donc de cette envie soudaine de revivre un match avec la France mais aussi de son passage dans l'émission #Club26 sur LCI en 2016, durant lequel il a notamment expliqué qu'il était incapable de revisionner le sacre de son équipe au Mondial 98. "Je suis un peu émotif, ça me touche, j'y arrive pas. il y a un peu de nostalgie. Et je n'aime pas la nostalgie. Je veux regarder devant, je veux tracer", avait-il expliqué. Une passion pour les Bleus, toujours aussi belle à voir.