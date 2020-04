Blanche Gardin : Confinée pour son anniversaire, elle craque face à des bougies

Depuis l'annonce du confinement, qui a récemment été prolongé, le temps commence à paraître long pour certains, surtout quand on a des raisons de faire la fête. L'humoriste et comédienne Blanche Gardin fêtait son anniversaire le vendredi 3 avril 2020... avec une grande précaution.

Sur sa page Facebook suivie par un peu plus de 400 000 fans, l'humoriste récompensée de deux Molière de l'humour a donc diffusé une petite vidéo filmée chez elle à Paris à l'occasion de ses 43 ans. "C'est le 3 avril, donc c'est mon anniversaire... Bon anniversaire Blanche !", peut-on l'entendre clamer, un verre de vin à la main et une assiette pleine de gâteaux dans l'autre. Problème : au moment de souffler les bougies, c'est l'échec à cause... d'un masque de protection. Soufflant malgré tout, elle a fini par craquer en riant nerveusement.

Blanche Gardin a donc opté pour la plus grande précaution en adoptant les fameux gestes barrières qui incluent notamment de se tenir éloigner des autres à au moins 1 mètre et d'éviter d'envoyer des gouttelettes potentiellement chargées de coronavirus. On comprend mieux pourquoi souffler ses bougies relevait de la mission impossible !

Fin mars, celle que l'on a pu voir au cinéma dans Adopte un veuf, Problemos, Tamara ou plus récemment #JeSuisLà, jouait la carte de la provocation sur Facebook en prenant en photo son attestation de sortie. Comme motif, elle écrivait alors "certifier sur l'honneur effectuer un déplacement pour niquer ta mère". Pas certain que cela lui éviter une amende salée en cas de contrôle de police...