Bob Sinclar : Tout nu pour la Saint-Valentin, il se prend pour Jean-Claude Dusse

Ce n'est pas un secret : Bob Sinclar est très (très) à l'aise avec son corps et n'hésite jamais à poser nu sur les réseaux sociaux. Il faut dire qu'à 50 ans, le célèbre DJ français possède un corps de rêve qu'il serait dommage de cacher. Pour la Saint-Valentin, il a ainsi dévoilé de nouvelles photos très sexy de lui...

Sur son compte Instagram, Bob Sinclar a partagé une photo puis une vidéo de lui, tout nu, le sexe caché par une poignée d'algues, dans des eaux bleues paradisiaques de l'île de Saint-Barthélémy et sous un soleil de plomb ; une escapade fort agréable après son récent passage au Festival de l'Alpe d'Huez où les températures n'étaient pas franchement les mêmes... "I AM ECO FRIENDLY. Arrêtez d'acheter des maillots de bain. Tout le monde à poil #votezecologielesverts", a blagué l'artiste en légende. Bob Sinclar a surtout amusé 568 000 abonnés en postant une vidéo dans laquelle on peut le voir sortir de l'eau en se cachant les parties intimes, façon Jean-Claude Dusse (alias Michel Blanc) dans la comédie populaire Les Bronzés.

La veille, celui à qui on doit le single Electro Romantico avec le jeune papa Robbie Williams, postait une photo de lui à la plage, le torse "tatoué" avec du sable formant un motif de coeur. "Take my heart", écrivait-il. Divorcé de sa femme Ingrid, Bob Sinclar est désormais libre comme l'air. Interrogé par Purepeople.com l'an dernier, il déclarait, concernant son célibat : "On refera une interview dans quelque temps, et je te dirai comment ça se passe l'après-mariage quand on est Bob Sinclar, mais c'est pas mal..."