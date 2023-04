Bons plans : recap des offres qu'il ne fallait pas manquer cette semaine !

Le four encastrable Sauter

Le four encastrable Sauter vous permet d'optimiser l'espace de votre cuisine. En effet, il se glisse dans votre plan de travail et vous assure un gain de place sans précédent ! Niveau sécurité, sa porte reste froide ce qui évite, à vous ou à vos enfants, de se brûler par mégarde.

Vous pourrez faire cuire, frire ou encore décongeler vos aliments au sein de votre appareil. Il vous permet également de réaliser des cuissons à la vapeur, à basse température, ce qui vous promet la conservation des nutriments de vos différents aliments.

12 recettes sont préenregistrées pour vous faciliter encore plus la tâche. Vous n'aurez qu'à sélectionner le programme adéquat, lancer la cuisson, et votre four s'occupe du reste ! Une fonction pain est également disponible, vous obtiendrez votre baguette croustillante à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur.

Caractéristiques :

Marque : Sauter

Couleur : noir

Type : four encastrable

Classe énergétique : A+

Puissance : 2100 watts

Option de nettoyage différée : Pyrolytique

Poids : 35kg

