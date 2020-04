Brad Pitt, présentateur météo d'un jour : drôle d'apparition à son balcon

L'actrice Emily Blunt, épouse de John Krasinski, les Jonas Brothers, Sophie Turner, Steve Carell, Billie Eilish, Chance The Rapper... De nombreuses personnalités ont déjà participé à cette chaîne YouTube créée il y a seulement trois semaines et qui compte déjà plus de 2 millions d'abonnés.

De son côté, bien que confiné chez lui à Los Angeles, Brad Pitt multiplie les apparitions. Le 13 avril dernier, les téléspectateurs de la nouvelle émission américaine Celebrity IOU ont eu la surprise de voir l'acteur de 56 ans jouer les décorateurs pour sa maquilleuse et amie de longue date, Jean Black. L'occasion pour la star de confier sa passion pour la rénovation : "J'adore le bruit d'un chantier en construction. Si je ne construis pas, je meurs. Juste entrer quelque part et voir les possibilités (...). Je suis très tactile. En fait, je préfère quand le design se concentre sur les matériaux plutôt que sur la décoration. Voir comme les matériaux s'assemblent les uns avec les autres et le sentiment de vivre au milieu d'eux."