Brad Pitt snobe une légende au GP des Etats-Unis, un sacré vent qui ne passe pas !

C'est un univers fascinant qui a toujours intéressé le cinéma, mais peu de réalisateurs ont essayé de le porter à l'écran. Si grâce à une série sur Netflix la Formule 1 est redevenue très populaire auprès du grand public, il semble plus compliqué d'adapter la course automobile la plus prestigieuse du monde sur grand écran. Pourtant, le réalisateur Joseph Kosinski (qui a fait le dernier Top Gun avec Tom Cruise) a décidé de se lancer dans l'aventure et qui de mieux que Brad Pitt pour porter le projet ? L'acteur de 58 ans aime bien se mettre dans la peau de ses personnages et pour préparer son rôle, il s'est donc rendu au Grand Prix des États-Unis, qui s'est déroulé le week-end dernier à Austin, au Texas.

Si le suspense n'est plus au rendez-vous tant Max Verstappen a dominé de la tête et des épaules la compétition cette année, l'ex d'Angelina Jolie a pu en profiter pour retrouver son grand copain Lewis Hamilton. On l'a également vu aux côtés de Charles Leclerc et il a même eu droit à un petit tour du circuit dans une Ferrari de route avec le pilote monégasque. Brad Pitt a également eu la chance de se rendre sur le paddock quelques minutes avant le début de la course, comme c'est souvent le cas pour les invités de marque. Un moment au cours duquel les journalistes peuvent poser quelques questions aux stars et c'est ce qu'a tenté de faire le célèbre Martin Brundle.

Brad Pitt ne connaît pas Martin Brundle, les internautes lui en veulent

Ancien pilote de renom, l'Anglais de 63 ans est une figure de son sport depuis de longues années et après une belle carrière, il est devenu consultant pour la chaîne Sky Sports. Malheureusement, Brad Pitt n'a pas semblé le reconnaître lorsque ce dernier est venu lui poser des questions. Le père de 6 enfants l'a totalement snobé, ce qui n'a pas du tout plu aux fans de sport automobile sur les réseaux sociaux. "Brad Pitt, tu fais un film sur la Formule 1 et tu ne sais pas qui est Martin Brundle ?" ou encore "Brad Pitt a baissé dans mon estime ! Tellement irrespectueux", les internautes sont très déçus de l'attitude du comédien.