Brigitte Bardot, son avis tranché sur la série adaptée de sa vie : "Elle n'a qu'une envie, qu'on la laisse tranquille"

Elle incarnera prochainement Brigitte Bardot sur le petit écran. Julia de Nunez a été choisie pour être le nouveau visage de la légende du septième art dans une série qui sera diffusée sur France 2 avant d'être disponible sur Netflix. Danièle Thompson et son fils Christopher, à la tête du projet, se penchent dans ces quelques épisodes, sur la naissance d'un phénomène. Son enfance bourgeoise, sa relation compliquée avec ses parents, ses premières histoires d'amour décriées, son premier casting à l'âge de 15 ans, en 1949...

Elle savait qu'un jour sa vie serait portée à l'écran

Avant de diffuser ces images à l'écran, avant même d'envisager un quelconque tournage, Danièle Thompson est évidemment entrée en contact avec la principale intéressée. Brigitte Bardot, qui s'est éloignée de la sphère médiatique ces dernières années, a tout de même accepté de prendre sa plume pour donner son avis, en réponse à la lettre qu'elle avait reçu. "Elle savait qu'un jour sa vie serait portée à l'écran, raconte la réalisatrice dans les colonnes du magazine Paris Match. Elle était plutôt contente que ce soit par nous. Elle a été bienveillante, mais n'a qu'une envie : qu'on la laisse tranquille".

Mais qui est Julia de Nunez, qui a été choisie pour jouer dans la série Bardot aux côtés de Victor Belmondo et de Jules Benchetrit - le fils de Samuel Benchetrit et Marie Trintignant ? La comédienne de 22 ans, qui étudie actuellement aux cours Périmony, dans le 16e arrondissement de Paris, obtient son premier rôle avec Danièle Thompson... et pourtant, tout ceci sonnait comme une évidence. Au lycée, quand elle avait 16 ans, ses camarades la surnommaient déjà Brigitte Bardot et lui offraient des posters de l'actrice. "On s'est juré que si on ne trouvait pas l'actrice miraculeuse, on ne tournerait pas la série, assure la réalisatrice. La ressemblance était moins importante que l'incarnation. Mais il en fallait un minimum pour créer une sorte de vertige dès la première scène." Mission accomplie...

Dans le magazine Vanity Fair, qui consacre un long article sur ce biopic très attendu, l'avis de Brigitte Bardot est détaillé. La réalisatrice et scénariste Danièle Thompson a été interrogée sur les propos de l'icône dans Le Journal du dimanche en 2022. Cette dernière avait clamé se moquer du projet dont elle n'était pas au courant. La célèbre fille de Gérard Oury a alors répondu : "On a été en contact bien évidemment. Elle est parfaitement au courant."

Retrouvez l'interview de Julia de Nunez et de Danièle Thompson dans le magazine Paris Match, n° 3855, du 23 mars 2023.