Brigitte Macron émouvante : son geste pour Lou et Elena, 8 mois, atteintes de leucémie

À 8 mois, Lou et Elena se battent déjà pour vivre. Les jumelles sont atteintes d'une leucémie lymphoblastique de type B. Traitées au CHU de Clermont-Ferrand, les filles de Marion Sommier et Grégory Coston produisent un taux bien trop élevé de globules blancs. "On nous a présenté la maladie comme étant la plus gentille des leucémies !", avait raconté la mère des jumelles. Malgré leur jeune âge, leurs petits corps doivent supporter un traitement en chimiothérapie.

Marion Sommier et Grégory Coston ont alors bénéficié d'un soutien sans faille, s'installant dans un appartement financé par La Maison des parents, financée par l'opération Pièces jaunes de Brigitte Macron. Ce deuxième cas français de jumeaux touchés par la leucémie est inquiétant. Un sujet évidemment abordé par la première dame lors d'une visioconférence avec les familles d'enfants hospitalisés au CHU Estaing à Clermont-Ferrand, dans le cadre de la 32e édition des Pièces jaunes.

"On était tous réunis autour du téléphone. Brigitte Macron nous a invités à nous présenter. On a raconté notre histoire, nos difficultés, nos espoirs. Au fil de la discussion, on lui a demandé si elle serait d'accord pour être la marraine d'une de nos filles ? On s'attendait à ce qu'elle hésite un peu ou qu'elle demande un temps de réflexion. Mais non ! Elle a accepté spontanément. Elle nous a dit : "Oui, avec plaisir. Mes petits-enfants sont grands et je n'ai plus de bébés autour de moi !" Tout le monde a applaudi. Nous, on n'en revient toujours pas", ont raconté Marion Sommier et Grégory Coston dans les colonnes du Progrès. Le soutien fort et immédiat de la première dame les ont d'ailleurs étonnés. "On s'est lancés un peu comme ça et on a été très surpris par la réponse spontanée de Brigitte Macron !", se sont-ils réjouis.