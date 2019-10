Britney Spears : Bikini jaune fluo à Hawaï pour oublier les soucis

Oui, Britney Spears donne l'air d'avoir une vie normale. Aperçue sur une plage d'Honolulu le 10 septembre 2019, l'interprète de Toxic nous prouve qu'elle a tous les bons réflexes à la plage. Petit chapeau pour éviter les coups de soleil, exercices de musculation dans l'eau pour raffermir les tissus et même bouteille d'eau fraîche pour se désaltérer... Brit-Brit pourrait même être prise comme modèle de sagesse. En prime, la chanteuse américaine n'en oublie pas les bonnes habitudes et rentre progressivement dans l'eau histoire de ne pas souffrir d'une soudaine hydrocution. Alors, est-ce son nouveau chéri Sam Agshari qui l'aurait assagie ?

Il est bon de s'arrêter et de réfléchir !

En couple avec Sam depuis presque deux ans, l'artiste de 37 ans semble enfin avoir trouvé le bonheur et la sérénité. Sur Instagram, l'interprète du titre Baby One More Time explique la pause salvatrice qu'elle a décidé de prendre dans sa carrière. Le 28 septembre 2019, elle a écrit : "J'espère que vous ne m'avez pas oubliée !!! Je profite de cette pause dans ma vie pour me concentrer sur ce que je veux vraiment... J'ai travaillé sans arrêt depuis que j'ai 8 ans dans ce business. Parfois, il est bon de s'arrêter et de réfléchir ! Vous me manquez tous ... J'ai vraiment les meilleurs fans du monde !" Alors, cette déclaration annonce-t'elle les prémisses d'un retour dans la musique pour Britney ?