Britney Spears prise en flag de photoshop : "Vous pouvez embrasser mon cul !"

Aurait-elle partagé le dos d'une autre ? Ce n'est pas ce qu'elle assure après avoir lu les centaines de commentaires lui posant la question. Quelques heures après la publication de cette image, Britney Spears a pris la parole pour faire taire les mauvaises langues une bonne fois pour toutes et confirmer qu'il s'agissait bien d'elle. "J'ai juste retouché la photo parce que je voulais voir à quoi je ressemblais avec une nuque plus propre, a-t-elle admis. Et oui, je préfère sans le tatouage. Alors les gars, puisque vous aimez tant parler dans mon dos, profitez-en pour embrasser mon cul."