Britney Spears : Son fils Jayden (16 ans), cheveux longs et looké, a bien changé !

Le temps passe et les enfants deBritney Spears grandissent à vue d'oeil. Alors qu'elle vient de dévoiler un nouveau titre avec Elton John, l'icône de 40 ans et épouse de Sam Asghari est loin d'être sur un nuage de quiétude. Récemment victime d'une fausse couche, elle doit aussi faire face au rejet de ses deux aînés, Preston (17 ans) et Jayden (16 ans), issus de son couple passé avec l'ex-danseur Kevin Federline. S'adressant à Jayden "parce que Preston ne semble pas vouloir [lui] parler", comme elle l'a fait savoir dans un long post, Britney Spears rappelle qu'à travers son travail acharné, elle a pu permettre à leur père de ne pas avoir besoin de travailler et n'a pas voulu être trop regardante sur leur devoir, pensant qu'ils préféraient ne pas l'avoir sur leur dos.

Aujourd'hui âgé de 16 ans, Jayden James a bien grandi. Jayden Federline a été aperçu et photographié alors qu'il se baladait à Los Angeles, le 9 septembre dernier. L'adolescent portait un large débardeur rouge, avec un short gris Nike vintage, et une paire de baskets. Il porte les cheveux aux carrés, et avait choisi de les coiffer en demi-queue sur le haut de la tête. Il a hérité du charme de ses deux parents, auxquels il ressemble beaucoup. Constamment traquée par les paparazzi, l'interprète de Toxic avait eu bien du mal à gérer son entrée dans la vie de maman. Des photos d'elle dans des situations délicates avec ses fils avaient ainsi conduit la justice a mettre en place une garde alternée après le divorce d'avec l'ancien danseur, en 2006.

Que deviennent Preston et Jayden ?

Malgré sa mise sous tutelle, dont elle a finalement été libérée, Britney Spears a continué de voir ses fils, les emmenant faire du shopping ou encore voir un match de football. Jayden et Preston ont été les victimes collatérales du succès de leur illustre maman. Les deux adolescents sont aujourd'hui des garçons plutôt discrets. Et s'ils ne sont pas présents sur les réseaux sociaux, leur mère respecte ce choix et ne partage que très rarement des images d'eux. Le 6 octobre 2021, un ami de Kevin Federline a publié une rare photo des deux frères sur son compte Instagram, attirant ainsi l'intérêt de tous. Et cette sortie du 9 septembre du cadet de Britney Spears et Kevin Federline nous permet de voir à quel point il a bien changé.