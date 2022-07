Bruce Willis malade : sa fille Mabel tente de le faire danser et c'est très drôle

Bruce Willis est l'un des acteurs les plus réputés de sa génération. Star de films d'action, entre autres, le comédien a malheureusement été contraint de mettre un terme à cette belle carrière il y a quelques mois : "Notre bien-aimé Bruce a connu certains problèmes de santé et a récemment été diagnostiqué comme souffrant d'aphasie, ce qui impacte ses capacités cognitives. Par conséquent, et après mûre réflexion, Bruce abandonne cette carrière qui a tant compté pour lui", annonçait ses proches dans des messages publiés sur les réseaux sociaux.

L'annonce a fait l'effet d'un choc, provoquant au passage la tristesse des fans inquiets pour lui. Mais qu'ils se rassurent. Bruce Willis se porte comme un charme ! Son épouse Emma Heming l'a prouvé ce week-end en dévoilant une vidéo sur laquelle on peut voir le héros de Die Hard avec Mabel, leur fille de 10 ans. Cette dernière, bien plus au point sur les tendances des réseaux sociaux, tente de lui apprendre le mouvement du challenge "About that time" sur Tiktok. Une danse devenue virale consistant à donner des coups de hanches vers l'avant.