Bruno Masure : Ce célèbre animateur à qui il en a voulu, après qu'il se soit "déshabillé" pour une improbable séquence

Ce vendredi 14 octobre, Bruno Masure fête ses 75 ans. Dégoûté du métier, cette ancienne figure emblématique du petit écran assure avoir raccroché pour toujours. Et ses rares apparitions restent désormais seulement ses prises de parole sur Twitter, souvent sous la forme de quelques piques savamment distillées. Ainsi, ont été victimes du sniper, Mireille Dumas qui avait forcé ce dernier à étaler sa vie privée, mais aussi Laurence Ferrari, Pascal Praud, Gérard Holtz ou Jean-Pierre Pernaut, "la honte de la profession". Et Nagui aurait pu aussi en prendre pour son grade à en croire leur passif. En effet, Bruno Massure en a voulu un moment, après qu'il se soit "déshabillé" pour une improbable séquence.

C'est Nagui qui s'est souvenu d'un moment de télévision avec Bruno Masure, dans Les enfants de la télé sur France 2, dimanche 27 mars dernier. La star du petit écran, qui partage sa vie avec son épouse Mélanie Page, est revenue sur le long moment de solitude de l'ancien présentateur du JT de 20H de France 2. C'était un 10 janvier 1993, et Nagui était invité du JT de 20h de France 2 pour faire la promotion de son émission Taratata. Âgé de 32 ans seulement, le père de famille était invité aux côtés d'un autre trublion, l'illustre acteur Michel Serrault. Et ensemble, ils ont offert une séquence de télévision culte, mais qui n'a pas plu à tout le monde notamment Bruno Masure.

Les excuses de Nagui, Bruno Masure amer

Nagui et l'acteur se sont à l'époque dévêtus en plateau, face aux caméras, et ont ainsi fini en chaussettes et caleçon, pour simple appareil. Et en revoyant les images de ce moment inoubliable dans Les enfants de la télé, l'animateur de N'oubliez pas les paroles a expliqué pourquoi Bruno Masure était amer. "C'était le lancement de Taratata le soir-même. Si vous me permettez... Je sais que Bruno Masure nous en a voulu parce que, malheureusement, il avait une mauvaise nouvelle à nous annoncer", s'est souvenu Nagui. "On lui disait à l'oreillette d'annoncer la mort d'un soldat français à l'étranger. Il a dit deux, trois fois pendant que nous nous déshabillions 'Je ne peux pas, je ne peux pas...' On ne savait pas pourquoi il disait ça", a ajouté l'ancien compagnon de Marine Vignes. Il a ensuite précisé que ça ne s'était pas vraiment bien terminé avec Bruno Masure. Et en septembre 2019, il lui avait présenté ses excuses dans Tout le monde veut prendre sa place, à l'occasion d'une question posée aux candidats au sujet de cette fameuse séquence de strip-tease suprenante. "Je présente mes excuses à Bruno Masure car tout était improvisé", avait-il conclu