Morte à l'âge de 77 ans le 30 avril 2026 au sein de son domicile situé à Ramatuelle, Chantal Nobel a eu droit à une cérémonie d'obsèques qui s'est déroulée le 7 mai 2026 en l'église de Ramatuelle. Les funérailles de l'actrice ont ensuite été suivies par l'inhumation de corps dans l'intimité au cimetière communal. Sa famille était bien évidemment présente ce jour-là. Pour mémoire, la comédienne a eu une fille baptisée Alexandra avec son ancien compagnon Jacques-Henri Marin. Elle a par la suite épousé le bijoutier Jean-Louis Julian en 1985. Avec lui, elle a mis au monde une autre fille prénommée Anne-Charlotte en octobre 1980. Au moment de sa disparition, Chantal Nobel a laissé derrière elle ses quatre petits-enfants. Parmi eux, on peut notamment Lou Elsener, qui est une influenceuse connue sous le nom de Loulou Kitchen sur les réseaux sociaux.

Avec ses contenus principalement accès sur la cuisine, la petit-fille de Chantal Nobel est devenue une véritable star des réseaux sociaux, avec plusieurs millions d'abonnés au total sur ses différentes plateformes. Mère d'une petite fille, Lou Elsener s'est emparée de son compte Instagram le vendredi 27 novembre 2026. L'influenceuse a publié une vidéo d'elle en train de fondre en larme avec sa fille. Un petit clip qui était accompagné par un texte expliquant le contexte ayant mené à cette émotion. "Je suis trop émue de dire au revoir aux maîtresses et puéricultrices de mes enfants et vraiment je les ai vu tellement heureux et c'est une des choses les plus importantes pour un parent de les savoir entouré de bienveillance, sécurité et amour", a-t-elle premièrement écrit.