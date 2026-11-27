Lancée pour la première fois sur l'antenne de France 2 en 2019, la série policière baptisée Astrid et Raphaëlle est rapidement devenue l'une des fictions les plus populaires de la chaîne publique, et même du paysage audiovisuel français en général. Pour rappel, ce programme met en scène le personnage d'Astrid Nielsen, une femme autiste de 30 ans qui travaille comme documentaliste pour la police judiciaire. Au début de la série, elle fait la rencontre Raphaëlle Coste, responsable d'une enquête sur des suicides de médecins. Ces deux femmes solitaires s'apprivoisent, Astrid offrant à Raphaëlle une méthodologie, Raphaëlle apportant en retour à Astrid une aide comportementale. Astrid utilise sa mémoire très performante et son sens du détail pour résoudre des affaires criminelles.

Alors que la 7e saison d'Astrid et Raphaëlle a été officiellement lancée sur l'antenne de France 2 le vendredi 20 novembre 2026 en prime time, un nouvel épisode est diffusé à partir de 21h10 sur la chaîne publique ce vendredi 27 novembre 2026. Contrairement aux précédentes saisons du programme, le personnage de Raphaëlle Coste, incarné à l'écran par Lola Dewaere depuis le début de la série, sera moins présente à l'écran. Sa partenaire de jeu Sara Mortensen, qui interprète le rôle Astrid Nielsen depuis 2019, s'est confiée à de sujet dans les pages du magazine Télé 7 Jours. "Je crois qu'avec Lola, on ne peut pas tomber dans une routine. On est toutes les deux très différentes. La 'crise des sept ans' s'est peut-être manifestée quand Lola a exprimé son besoin de prendre un peu de recul, d'être moins présente à l'antenne et de pouvoir faire d'autres choses. Pendant le tournage de la sixième saison, elle était très fatiguée, elle m'a fait peur...", a-t-elle premièrement indiqué.