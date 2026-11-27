Karine Le Marchand ajoute une nouvelle corde à son arc d'entrepreneuse. En parallèle de ses projets télévisuels et de son domaine provençal dédié aux retraites spirituelles, l’animatrice vient de lancer son e-shop baptisé "Karine Le Marchand Shop".

On la connaissait passionnée par la nature, la rénovation écoresponsable et les retraites holistiques au sein de son Domaine des Belles Âmes, niché près d’Aix-en-Provence. Aujourd’hui, Karine Le Marchand propose à sa communauté d’emporter un peu de cet univers chez soi. Sur la page d’accueil de ce site marchand, l’animatrice de M6 explique sa démarche en quelques mots : "Je crois aux petits bonheurs qui font les grandes joies : la beauté de la nature, le plaisir des sens et les instants précieux. [...] Cette boutique est comme le prolongement de ce qui m'anime : une envie de partager mes découvertes, mes coups de cœur et mes créations, avec toujours la même exigence de qualité, de respect et d'authenticité".

Pour ce lancement, la boutique mise sur une sélection de quatre références tournées vers l'introspection, la détente et l'harmonisation de l'intérieur. Le livre "Les 15 étapes pour apprendre à s'aimer" à 24,90 euros. Pensé comme un cahier d'activités interactif ponctué d'exercices et de conseils pratiques, ce carnet invite les lecteurs à faire le point sur leurs blocages, leurs qualités et leurs relations pour améliorer leur estime de soi.

Le Coffret du Domaine des Belles Âmes à 28,95 euros : un kit de purification assemblé en France par des travailleurs en situation de handicap au sein d'un ESAT. Il renferme trois bâtons de sauge blanche de Californie (nature, lavande et eucalyptus), cinq bâtonnets de Palo Santo du Pérou certifié durable (SERFOR) ainsi qu'un guide rédigé par Karine Le Marchand pour accompagner ses rituels.

L'huile bienfaisante "L'Intention" à 44 euros : présentée dans un flacon roll-on de 30 ml contenant des éclats d'améthyste, cette synergie associe des huiles végétales (jojoba, macadamia, amande douce) à de la lavande Diva distillée en Provence, du néroli et de l'encens. L'objet est livré avec un pochon en velours brodé et une carte explicative dédiée à la cohérence cardiaque.

La bougie statuette "Le Bouddha'mour" à 51 euros : pièce la plus onéreuse de la boutique, cette figurine en cire végétale moulée représente un Bouddha souriant parfumé au Palo Santo, élaboré avec un fabricant aixois et un parfumeur de Grasse. Victime de son succès, l'objet est d'ailleurs déjà affiché en rupture de stock avec un réapprovisionnement annoncé pour le 15 décembre.

Un jeu-concours pour décrocher une retraite en Provence

Pour accompagner le démarrage de cette boutique en ligne, Karine Le Marchand a également mis en place une opération spéciale pour les fêtes de fin d'année : du 23 novembre 2026 au 4 janvier 2027, chaque commande passée sur le site permet de participer à un tirage au sort pour remporter un séjour lors d'une retraite au Domaine des Belles Âmes aux côtés de l'animatrice. Une manière de créer un pont direct entre ses créations bien-être et son havre de paix provençal.