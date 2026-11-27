Ambiance feutrée, lumière tamisée à la bougie et grandes tablées conviviales : c’est à la Poule au Pot, célèbre restaurant situé au 9 rue Vauvilliers dans le 1er arrondissement de Paris, que les marques Rouje et Lamoureuse ont réuni leurs proches ce jeudi 26 novembre 2026 pour célébrer le lancement officiel de leur création commune.

Baptisé "Le Pinceau", il s'agit d'un sextoy imaginé en trompe-l’œil - habillé d’un motif écaille de tortue et d’une bague dorée rappelant les codes esthétiques de la maison de mode. Cet objet de désir à double embout a été pensé pour "donner du rouge aux joues d'une autre façon qu'un joli blush". Mais au-delà de l’objet design, le projet porte avant tout un message militant fort : 100 % des bénéfices générés par les ventes sont intégralement reversés à La Maison des Femmes, structure de référence qui accompagne et soigne les femmes victimes de violences.

Une pluie de personnalités réunies pour la bonne cause

Pour célébrer cette alliance entre féminité, liberté et sororité, un parterre d’artistes, d’actrices et de créatrices avait répondu présent autour des deux fondatrices. Sur les clichés de la soirée dévoilés sur Instagram, on aperçoit ainsi Daphné Bürki très souriante à table, la comédienne et réalisatrice Reem Kherici vêtue d’une robe rouge flamboyante, mais aussi la chanteuse Inna Modja, Adèle Castillon ou encore le mannequin Constance Jablonski. Les chanteuses Angèle et Pomme ainsi que l’influenceuse Paola Locatelli comptaient également parmi les soutiens et invitées remarquées de cet événement placé sous le signe de la bienveillance.

"Faire du bien en se faisant du bien. C'est ça le sourire sur ma tête ! [...] Parce que disposer librement de son corps et de son plaisir n'est pas un luxe, c'est un droit", a confié Daphné Bürki en légende de ses photos de la soirée, avant de préciser en commentaire : "(Il est très efficace)". De son côté, Inna Modja a salué "tant de douceur et d'amour à ce dîner", tandis que Jeanne Damas, la fondatrice de Rouje, résumait l’esprit du projet en une formule : "Jouir pour la bonne cause".