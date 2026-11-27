Il suffit de mettre un pied dehors dès les premières heures de la journée pour s'en rendre compte : les températures se rafraîchissent peu à peu et, machinalement, nous ajoutons chaque jour des couches de vêtements supplémentaires pour combattre le froid. Entre le t-shirt glissé sous le pull, l'écharpe enroulée à la hâte et le manteau enfilé par-dessus, la technique de l'oignon devient notre meilleur allié pour ne pas grelotter sur le chemin du bureau ou lors d'une balade en ville. Le seul hic dans ce rituel hivernal, c'est qu'à force d'empiler les épaisseurs à la va-vite, on finit parfois par perdre de vue l'harmonie de sa silhouette et par se sentir engoncée dans des tenues purement fonctionnelles. Pourtant, avoir bien chaud ne rime absolument pas avec négligence ni avec monotonie vestimentaire !
En réalité, pour rester à la pointe de la mode, malgré le froid, il suffit de miser sur quelques valeurs sûres bien coupées, capables de structurer l'allure tout en offrant une barrière douillette contre les courants d'air. En choisissant des matières nobles, des coupes flatteuses et des pièces faciles à superposer, composer un look aussi confortable que désirable devient un véritable jeu d'enfant.
Cols roulés, manteaux et écharpes XXL : Les 6 pièces maîtresses pour conjuguer chaleur et élégance
Pour traverser la saison froide avec brio sans passer des heures devant son armoire, misez sur ces six indispensables à la fois confortables, pratiques, faciles à porter au quotidien et suffisamment élégants pour conserver une jolie allure en toutes circonstances :
Le col roulé
Fin et seconde peau, il apporte immédiatement un petit plus sophistiqué à votre tenue tout en vous protégeant efficacement des petits vents frais. Il matche aussi bien glissé sous un pull col V ou une veste sans manches qu'associé à vos pulls à maille épaisse ou fantaisie.
La jupe longue
Élégante et ultra-féminine, elle prouve qu'on peut continuer à porter des jupes même au cœur de l'hiver sans sacrifier son confort ! Qu'elle soit fluide et satinée, plissée, en denim brut ou en maille, il suffit de glisser dessous des collants bien douillets, puis d'équilibrer les volumes en la portant avec un gros pull en laine légèrement ajusté à la taille, un cardigan boutonné ou une chemise rentrée sous un blazer cintré.
La veste sans manches
Idéale pour jouer avec les superpositions sans alourdir la silhouette, elle s'adapte à toutes vos envies. En dessous, misez sur une chemise unie pour un look sage, pariez sur une blouse imprimée fleurie pour une allure plus mode, ou allez encore plus loin avec un top à motif animal, zèbre ou léopard, pour un style dans l'air du temps.
Le manteau chaud
C'est LA véritable pièce maîtresse du dressing hivernal, celle qui ira tout simplement avec tout ! Pour celles qui veulent adopter un look ultra-tendance, portez-le avec un jean barrel et osez même la casquette.
Les bottines
Aussi pratiques qu'intemporelles, elles se déclinent à talon ou plates, à bout rond ou plus pointu pour s'adapter à tous les styles. Mieux encore : jean droit, pantalon large, jupe midi ou robe fluide… Elles se marient avec presque toute notre garde-robe !
La grande écharpe épaisse colorée
En laine, en mohair ou en cachemire, cet accessoire cocon réchauffe instantanément le cou tout en réveillant les silhouettes hivernales souvent dominées par les teintes sombres. Rouge vibrant, bleu électrique, rose lumineux ou larges carreaux multicolores, elle apporte la touche finale pleine de peps à n'importe quelle tenue.
De quoi réconcilier définitivement votre thermomètre et votre dressing !