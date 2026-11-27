Il suffit de mettre un pied dehors dès les premières heures de la journée pour s'en rendre compte : les températures se rafraîchissent peu à peu et, machinalement, nous ajoutons chaque jour des couches de vêtements supplémentaires pour combattre le froid. Entre le t-shirt glissé sous le pull, l'écharpe enroulée à la hâte et le manteau enfilé par-dessus, la technique de l'oignon devient notre meilleur allié pour ne pas grelotter sur le chemin du bureau ou lors d'une balade en ville. Le seul hic dans ce rituel hivernal, c'est qu'à force d'empiler les épaisseurs à la va-vite, on finit parfois par perdre de vue l'harmonie de sa silhouette et par se sentir engoncée dans des tenues purement fonctionnelles. Pourtant, avoir bien chaud ne rime absolument pas avec négligence ni avec monotonie vestimentaire !

En réalité, pour rester à la pointe de la mode, malgré le froid, il suffit de miser sur quelques valeurs sûres bien coupées, capables de structurer l'allure tout en offrant une barrière douillette contre les courants d'air. En choisissant des matières nobles, des coupes flatteuses et des pièces faciles à superposer, composer un look aussi confortable que désirable devient un véritable jeu d'enfant.

Cols roulés, manteaux et écharpes XXL : Les 6 pièces maîtresses pour conjuguer chaleur et élégance

Pour traverser la saison froide avec brio sans passer des heures devant son armoire, misez sur ces six indispensables à la fois confortables, pratiques, faciles à porter au quotidien et suffisamment élégants pour conserver une jolie allure en toutes circonstances :

Le col roulé

Fin et seconde peau, il apporte immédiatement un petit plus sophistiqué à votre tenue tout en vous protégeant efficacement des petits vents frais. Il matche aussi bien glissé sous un pull col V ou une veste sans manches qu'associé à vos pulls à maille épaisse ou fantaisie.