On le sait fin stratège sur les terrains, il l'est tout autant lorsqu'il s'agit de faire fructifier son patrimoine. Alors que sa nouvelle vie loin des terrains débute à peine, Didier Deschamps n'a pas tardé à s'offrir un nouveau défi entrepreneurial. Selon les documents légaux publiés au registre du commerce, l'ancien patron des Bleus a rejoint le 25 septembre dernier le capital de Roundtable - Aura, une société civile immatriculée à Paris et dotée d'un capital social de 846 001 euros.

Derrière cette appellation discrète se cache un véhicule d'investissement (SPV) structuré via la plateforme française Roundtable, spécialisée dans le private equity et le co-investissement dans les start-up et entreprises non cotées. Concrètement, cette structure permet à plusieurs investisseurs privés de réunir leurs fonds pour prendre des participations au capital de jeunes sociétés prometteuses. Fait notable : parmi les associés qui ont rejoint ce tour de table à la même date figure également son fils unique, Dylan Deschamps (30 ans), qui évolue depuis plusieurs années dans l'écosystème de la finance et de l'investissement.

Des affaires entre conseil et immobilier

Cette entrée dans l'univers des start-up vient compléter un portefeuille entrepreneurial que l'ancien capitaine des Bleus pilote depuis près de vingt ans. Didier Deschamps est ainsi à la tête de Dycom Consultant, une société par actions simplifiée créée en 2008 et domiciliée à Nantes, dédiée au conseil pour les affaires et la gestion. Parallèlement, l'homme fort du football français a misé sur la pierre en créant en décembre 2018 la société civile immobilière Fidgy, basée à Cap-d'Ail (Alpes-Maritimes), spécialisée dans la location et l'exploitation de terrains et de biens immobiliers.

Une nouvelle vie entre Côte d'Azur et Bretagne

Si Didier Deschamps a aujourd'hui tout le loisir de se consacrer à ses projets entrepreneuriaux et familiaux, c'est parce qu'il a officiellement quitté ses fonctions de sélectionneur de l'équipe de France à l'issue de la Coupe du monde 2026, comme il l'avait annoncé dès janvier 2025 après quatorze ans de mandat (2012-2026) et un palmarès exceptionnel couronné par le titre mondial en 2018.

Cette vie d'après, l'homme né à Bayonne la partage désormais au calme avec son épouse Claude, qu'il a épousée en 1989. Très attaché à ses racines et à sa tranquillité, le couple divise son temps entre le Cap-d'Ail, sur la Côte d'Azur à deux pas de Monaco, et sa propriété bretonne de Concarneau, dans le Finistère, où ils aiment se ressourcer.