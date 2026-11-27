Charles Leclerc et Alexandra Saint-Mleux : pourquoi vous ne pourrez jamais vous offrir la même poussette que leur fille Bianca (et ce n'est même pas une question de prix)

Parents d'une petite Bianca depuis le 3 novembre dernier, Charles Leclerc et son épouse Alexandra Saint-Mleux ont partagé de premières images de leur nouvelle vie à trois. Mais un détail en particulier a retenu l'attention : la somptueuse poussette rose parsemée de papillons en relief de leur bébé. Face à l'engouement, la marque Cybex a pris la parole pour révéler que ce modèle est une pièce unique créée exclusivement pour le couple.

Il y a quelques jours, l’équipementier allemand Cybex a tenu à féliciter Charles Leclerc et Alexandra Saint-Mleux sur Instagram. "Un nouveau chapitre commence. Félicitations à Alexandra et Charles Leclerc pour l'arrivée de leur petite fille, Bianca. Une merveilleuse nouvelle aventure, remplie d'amour et de premiers moments inoubliables", a écrit la marque en légende. Et pour accompagner son message, Cybex a bien sûr mis en avant la landau de Bianca, un modèle rose poudré orné d'une multitude de papillons en 3D sur la capote et le tablier.

Pas de service de personnalisation sur mesure pour les autres

Très vite, les images ont suscité la convoitise des internautes. "Comment puis-je avoir la même poussette ?", a demandé une internaute. Mais la réponse de Cybex a vite douché les espoirs des futurs parents. Pour cause, cette poussette est tout simplement introuvable dans le commerce. La marque a en effet expliqué qu'il s'agissait d'une création sur-mesure imaginée uniquement pour les jeunes mariés. "Merci pour votre intérêt ! Cette poussette a été fabriquée sur mesure spécialement pour l'heureux couple, et il n'est actuellement pas prévu de proposer ce modèle à la vente. Cependant, nous sommes ravis de voir à quel point elle est appréciée et nous ne manquerons pas de faire part de votre intérêt à notre équipe produit !"

Devant l'insistance de cette même personne qui souhaitait néanmoins passer une commande personnalisée, Cybex n'a pas flanché : "Malheureusement, nous ne proposons pas de service de personnalisation sur mesure et n'acceptons pas les demandes individuelles pour des poussettes personnalisées. La poussette papillon était une création unique pour une occasion très spéciale, et nous ne sommes pas en mesure de réaliser un modèle similaire sur demande. Merci de votre compréhension !"