Ces derniers temps, il est tout simplement impossible d'être passé à côté du phénomène. Si vous avez récemment déambulé dans les rayons d'un magasin Sephora, vous n'avez d'une part pas pu manquer la sortie très attendue de la marque américaine Rhode en France et surtout pas le mot sur la bouche de toutes les fans de la griffe : les fameux "peptides", plus que jamais mis en avant. Toutefois, si le mannequin et l'entrepreneuse Hailey Bieber en a fait sa véritable marque de fabrique en glissant cet ingrédient dans la quasi-totalité de ses créations, jusqu'à ses lip balms et ses crayons à lèvres, elle n'a rien inventé !

Bien avant la vague Rhode sur les réseaux sociaux, plusieurs marques, également spécialisées dans le soin de la peau, utilisaient déjà les peptides dans leurs compositions. C'est notamment le cas de Paula's Choice, avec des formules ciblées comme son sérum Pro-Collagen Multi-Peptide Booster, mais aussi de The Ordinary, Drunk Elephant ou encore Erborian avec son Ginseng Reedle Shot, Ginseng Power ou encore Skin Therapy Eye. D'ailleurs, Audrey Faure-Grousson, docteure en pharmacie et experte Actifs & Ingrédients au sein de cette dernière marque, nous confie d'emblée que “l'engouement pour les peptides est pleinement justifié”.

À quoi servent concrètement les peptides ?

Au-delà de l'effet de mode sur les packagings, que sont exactement ces fameux peptides et pourquoi suscitent-ils autant d'intérêt en cosmétique ? Comme l'explique avec clarté Audrey Faure-Grousson, “ces petites chaînes d'acides aminés agissent comme des molécules de signalisation capables de communiquer avec les cellules de la peau, [...] ce qui en fait des actifs robustes”. Concrètement, lorsqu'ils sont appliqués à la surface de l'épiderme, ces actifs envoient des instructions précises aux cellules cutanées pour stimuler leurs mécanismes naturels de réparation et de soutien. “Selon leur nature, ils peuvent notamment contribuer à soutenir la synthèse du collagène, à améliorer l'hydratation ou encore à participer au maintien de la qualité de la matrice extracellulaire. [...] Ils constituent une famille d'actifs intéressante pour agir sur plusieurs signes visibles du vieillissement cutané”, détaille la spécialiste.

Comme le confie également la docteure en pharmacie à propos de l'évolution des besoins cutanés, les peptides constituent justement l'actif idéal à intégrer dans sa routine dès l'âge de 30 ans pour accompagner les premiers signes de perte de fermeté ou d'éclat : l'engouement actuel des marques pour cette molécule joue donc pleinement en votre faveur puisque côté produits, vous avez désormais l'embarras du choix !