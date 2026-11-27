Lorsqu’il n’est pas en studio ou sur les routes de France pour les besoins de sa tournée, Jonathan Dassin retrouve ses deux enfants, Jana et Jahlil. Et à 17 et 11 ans, les petits-enfants de Joe Dassin ont eux aussi un emploi du temps bien rempli. Invité de Jordan de Luxe le jeudi 19 novembre 2026, le chanteur a évoqué les différentes activités auxquelles sa fille et son fils consacrent leur temps libre. En parallèle, les deux jeunes poursuivent leur cursus scolaire avec brio.

Sur le plateau du chroniqueur, Jonathan Dassin n’a d’ailleurs pas caché sa fierté en précisant que Jana et Jahlil étaient tous les deux “très bons à l’école”. De quoi réjouir le papa ! Et pour cause… Il n’est pas toujours évident, à cet âge-là, de concilier les devoirs et les révisions avec des activités extrascolaires qui demandent elles aussi du temps et de l’investissement. Mais bonne nouvelle : les deux enfants du chanteur n’ont pas eu à faire de concessions sur leurs loisirs pour obtenir de bons résultats en classe.

La musique est une histoire de famille chez les Dassin

Tout comme leur papa, Jana et Jahlil prennent beaucoup de plaisir à monter sur scène. “Ils font du théâtre tous les deux. Jana a fait beaucoup de musique et Jahlil a fait son premier concert à la batterie, à 10 ans”, a révélé Jonathan Dassin. En janvier dernier, le chanteur avait même confié avec amusement à nos confrères de Gala que sa fille avait donné plus de concerts que lui au cours d’une année, alors qu’elle n’avait que 11 ou 12 ans. Et pour son prochain album, dont la sortie est prévue le 4 décembre 2026, Jonathan Dassin a souhaité mettre à profit les talents de ses deux enfants. Dans ce disque baptisé À mon père, le chanteur reprend plusieurs des chansons les plus populaires de Joe Dassin, dont L’Été indien et Et si tu n’existais pas. Mais c’est sur Les Champs-Élysées que l’artiste a choisi de donner de la voix avec Jana et Jahlil. Bien qu’ils n’aient jamais connu leur grand-père, les deux enfants ont grandi en écoutant ses chansons et mesurent aujourd’hui l’étendue de sa popularité. “Ils sont extrêmement fiers de qui il était et de ce qu’il représente aujourd’hui”, avait expliqué Jonathan Dassin en début d’année.