Dans les années 1960, Annie Philippe était l'un des visages de la vague yé-yé. Avec ses chansons Ticket de quai ou encore sa reprise de Baby Love des Supremes, la chanteuse s'était imposée aux côtés de Sheila, Sylvie Vartan, Françoise Hardy et France Gall. Son titre Ticket de quai, sorti en 1965, s'était même écoulé à plus d'un million d'exemplaires. Mais près de six décennies après ses débuts, la vie de l'ancienne vedette est bien loin de cette période de succès. A 79 ans, elle vit aujourd'hui avec des ressources très limitées et se retrouve au cœur d'un conflit avec son propriétaire.

Dans le nouveau numéro de Paris Match, en kiosque depuis le jeudi 26 novembre, Annie Philippe ouvre les portes de son appartement de Boulogne-Billancourt, où elle vit depuis 1985. Un lieu où elle se sent bien, mais qui lui coûte désormais trop cher. Comme le rapportent nos confrères, elle y vit désormais seule, "au milieu des plantes"... et ne paye plus son loyer depuis quatre ans, "faute de moyens". L'ancienne claudette de Claude François s'explique alors sur la situation : "Je vis avec 850 euros de retraite. J'ai été arnaquée par pas mal de gens depuis soixante ans, à commencer par Izy, qui signait les contrats à ma place. Et puis ce proprio qui a voulu m'expulser. Mais j'ai gagné trois fois au tribunal !"

Annie Philippe : Pourquoi l'ancienne chanteuse ne paie plus son loyer depuis 2021

Comme le rapportait Le Parisien en mars dernier, Annie Philippe ne règle plus son loyer depuis septembre 2021. Après la crise sanitaire, elle explique ne plus en avoir eu les moyens : "J'ai payé jusqu'en 2021 puis, après le Covid, je n'en ai plus eu les moyens. Aujourd'hui, je touche une retraite de 75 € et 750 € d'aide sociale." Soit 825 euros par mois. Son propriétaire, Jakob Zoltobroda, réclame aujourd'hui la restitution de son appartement et dénonce une dette qui atteindrait 210 000 euros. La demande d'expulsion a récemment été rejetée par le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt, en raison d'un problème juridique lié au commandement de payer. En juin 2023, la justice avait toutefois condamné la chanteuse à verser 52 000 euros de loyers et de charges, après un effacement partiel de sa dette. De son côté, Jakob Zoltobroda affirme être prêt à renoncer aux loyers impayés si une expulsion est prononcée et si un logement social est trouvé pour l'ancienne chanteuse.