On connaît Laurent Delahousse pour ses journaux télévisés et ses rendez-vous du week-end sur France 2. Mais le journaliste a aussi investi un autre univers : celui de la restauration. Depuis mars 2025, il est copropriétaire de La Petite République, une adresse située au 62, rue de Bellechasse, dans le très chic VIIe arrondissement de Paris. Mais qu'est-ce qu'on y mange et pour quels prix ?

A deux pas du musée d'Orsay, l'établissement a trouvé sa clientèle, entre habitués du quartier, visiteurs de passage et personnalités. Le midi, il attire notamment des galeristes, des collaborateurs de l'Assemblée nationale et des personnes travaillant dans les ambassades et les ministères. Le soir, l'ambiance se fait plus animée et séduit une clientèle plus jeune de la rive gauche. Une atmosphère conviviale qui a également séduit l'animatrice Carole Tolila, laquelle saluait sur Instagram la "belle déco", les "TRÈS bonnes assiettes" et l'ambiance du lieu. Aux commandes des cuisines, le chef Alfredo Sartore, passé par la table italienne Adami, propose une cuisine bistronomique qui fait la part belle aux assiettes à partager. Une adresse qui a également retenu l'attention du Figaro. Dans sa critique publiée en mai 2026, le quotidien saluait une table où tout était désormais "tout mieux qu'avant", après une première période jugée plus hésitante.

Dans le restaurant de Laurent Delahousse, des petites assiettes à partager le soir

Mais combien faut-il prévoir pour s'attabler chez Laurent Delahousse ? Les cartes du restaurant permettent de se faire une idée précise. Le soir, La Petite République mise sur une formule de petites assiettes, avec des tarifs qui varient selon les envies. Pour commencer, la crème de poivrons rouges accompagnée de stracciatella et de mousse de basilic est proposée à 12 euros, tout comme le houmous de betteraves. Les amateurs de produits de la mer peuvent se tourner vers les anchois de Collioure à 8 euros ou les mini-sardines artisanales à 14 euros. Les artichauts frits à l'aïoli et au laurier sont, eux, affichés à 18 euros.

Pour les assiettes plus consistantes, comptez 18 euros pour les ribs de porc grillés à la flamme, confits et nappés d'une sauce barbecue au whisky tourbé, ou pour l'onglet de bœuf mariné. La fameuse "bomba", cette pomme de terre farcie à la viande puis frite, est proposée à 16 euros. Les desserts restent dans une gamme comprise entre 10 et 12 euros, avec notamment le chou profiterole et la mousse au chocolat noir. Le prix final dépendra donc du nombre d'assiettes choisies et de l'appétit de chacun.

Laurent Delahousse : Le midi, des plats jusqu'à 34 euros à La Petite République

A l'heure du déjeuner, la carte se structure davantage autour d'entrées et de plats. Les premières sont affichées entre 10 et 14 euros : on retrouve notamment les œufs mayonnaise à la truffe à 10 euros, le jambon Serrano à 12 euros ou encore le poireau grillé au parmesan à 14 euros. Pour le plat, les tarifs vont de 24 euros pour l'anguille fumée à 34 euros pour le filet de bar à la crème réduite et au citron. L'onglet de bœuf mariné et le burger de La Petite République sont proposés à 28 euros, tandis que le sashimi de thon rouge atteint 30 euros. Les desserts coûtent entre 8 et 12 euros. En associant entrée, plat et dessert, l'addition peut ainsi dépasser les 50 euros par personne, hors boissons.