Amanda Sthers s'est fait un nom dans le monde de la culture en tant que scénariste, romancière et réalisatrice. De son côté, Patrick Bruel mène depuis plusieurs décennies une carrière musicale et cinématographique, tout en ayant également investi dans l'hôtellerie avec son établissement L'Isle de Leos en Provence. Deux parents aux univers bien affirmés, dont le fils semble aujourd'hui vouloir suivre les traces. A 21 ans, Léon Hesby se lance à son tour dans la musique et entend bien tracer sa propre route, avec des ambitions artistiques qui commencent à se concrétiser.

Le mercredi 25 novembre, il a levé une partie du voile sur ce projet en dévoilant son titre dans une story Instagram. 5AM, soit cinq heures du matin, sera disponible à partir du 16 décembre. Pour accompagner cette annonce, Léon Hesby , fils d'Amanda Sthers et Patrick Bruel, a également publié une vidéo sur TikTok dans laquelle il danse sur un extrait du morceau. Les premières images laissent entrevoir une chanson aux sonorités entraînantes, qui semble évoquer l'amour. De quoi faire patienter ses abonnés avant de pouvoir découvrir le titre dans son intégralité. Sa mère n'a d'ailleurs pas manqué de lui témoigner son soutien. Quelques jours plus tôt, elle avait déjà relayé sur son propre compte Instagram la publication de son fils annonçant l'arrivée d'une nouvelle chanson. Une attention qui témoigne de l'intérêt qu'elle porte à son évolution artistique.

Léon Hesby construit son propre univers musical

Car le jeune homme entend bien se faire un prénom dans l'industrie musicale. Depuis 2023, il a dévoilé plusieurs singles, parmi lesquels 1 2 3, Only You, Say to Me, Hoping I Could See You Again et Rooftop of Your House. En septembre dernier, il a également franchi le cap des 100 000 écoutes sur Spotify. Un premier palier encourageant pour celui qui développe un univers pop aux influences anglo-saxonnes, loin de la variété française de son célèbre père. Pour façonner cette identité, Léon Hesby peut compter sur des collaborations, notamment avec Hugo Laboulandine, connu sous le nom de Montmartre. Et ce n'est pas tout : installé à Los Angeles, où il a grandi auprès de sa mère et de son frère aîné Oscar, Léon Hesby a aussi commencé à faire ses preuves sur scène. Le 21 juin dernier, il s'est produit dans la cité californienne à l'occasion de la Fête de la musique. Quelques jours plus tard, il a retrouvé le public français au Festival des Sables-d'Olonne, où il assurait la première partie de Marine, gagnante de la Star Academy 2024. Une première pour lui dans l'Hexagone.