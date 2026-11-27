Alors que la prochaine édition de la cérémonie Miss France sera diffusée en direct comme chaque année sur TF1 le samedi 12 décembre 2026, une nouvelle reine de beauté va inscrire son nom au palmarès de ce mythique concours. Parmi les récentes lauréates qui ont été sacrées plus belle femme de France, on peut notamment citer l'ancienne Miss Tahiti Vaimalama Chaves. En effet, la jeune femme originaire de Polynésie Française était âgée de seulement 24 ans lorsqu'elle a représenté son territoire durant l'élection de Miss France 2019. Au final, elle avait remporté le concours haut la main a récoltant la majorité des voix du jury, mais aussi celles du public.

Depuis la fin de son règne, l'ancienne Miss France a énormément évolué, notamment sur le plan physique. "En 8 ans, j’ai changé, ma vie a changé et ce serait dommage d’avoir stagné pendant presque une décennie. Et non, l’alimentation n’est pas la seule responsable de la prise de poids", a-t-elle récemment indiqué dans une vidéo publiée sur son compte Instagram. Pour mémoire, Vaimalama Chaves avait fondu et sculpté ses muscles pour participer à une compétition de culturisme il y a quelques années. Depuis, celle qui est désormais âgée de 31 ans a repris pas mal de poids, mais mesure toujours 1m77, comme lors de son sacre au concours de Miss France 2019.