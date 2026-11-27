Interrogée sur leur rôle auprès de leurs enfants, l'actrice ne cache pas son admiration. "Ce sont des pères magnifiques, qui s'occupent admirablement de leurs enfants, qui savent communiquer avec eux" , confie-t-elle.

Carole Bouquet porte un regard attendri sur la manière dont ses deux fils ont construit leur vie de famille. Dans un entretien accordé à Gala , à l'occasion de la sortie du film Demain je tombe amoureux de Martin Provost, l'actrice s'est confiée sur Dimitri Rassam et Louis Giacobetti , mais aussi sur leur façon d'être pères. Devenue grand-mère à quatre reprises, Carole Bouquet observe avec bonheur l'évolution de ses fils. Dimitri Rassam est le père de Darya , née en 2011 de sa relation avec Masha Novoselova , et de Balthazar , né en 2018 de son union avec Charlotte Casiraghi . Louis Giacobetti a quant à lui deux filles, Gaïa et Paloma , nées en 2018 et 2020 de son histoire avec Charlotte Tarbouriech.

Une enfance dont elle garde de précieux souvenirs

Si elle se réjouit de voir ses fils prendre leur place auprès de leurs enfants, Carole Bouquet se souvient aussi avec émotion de ses propres années de mère. Elle avait notamment à cœur de rendre ces moments mémorables, en organisant des fêtes qui ont marqué les esprits. "Moi, j'ai adoré les années d'enfance de mes fils et tout ce qu'on a partagé. Je leur ai organisé des anniversaires costumés mémorables", raconte-t-elle.

L'actrice a également été frappée par les changements dans la répartition des rôles parentaux. Un souvenir lui revient notamment lorsqu'elle accompagnait Dimitri à la crèche de son fils. Elle avait alors constaté la présence presque exclusive de pères. "J'ai eu un choc, un jour où j'accompagnais Dimitri à la crèche de son fils : il n'y avait que des papas. De ce point de vue, les choses évoluent dans le bon sens", souligne-t-elle.

Cette évolution fait écho à sa propre histoire familiale. Carole Bouquet a grandi auprès de son père, qui l'a élevée avec sa sœur. Elle garde le souvenir d'un homme profondément aimant, même si les marques d'affection étaient moins démonstratives à son époque. "Avec ma sœur, nous avons été élevées par notre père, qui avait pour nous un amour infini mais qui était d'une génération où on ne le montrait pas", confie-t-elle.