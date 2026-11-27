En ce vendredi 27 novembre 2026, un homme qui a beaucoup compté dans la vie de la princesse Stéphanie de Monaco célèbre son 62e anniversaire. Il s'agit de son ancien garde du corps Daniel Ducruet, qui est aussi le père de ses enfants Pauline Ducruet (32 ans) et Louis Ducruet (34 ans). C'est en 1991 que Daniel Ducruet avait été nommé garde du corps de la princesse Stéphanie de Monaco par le prince Rainier III. Il l'avait alors accompagnée lors de sa tournée pour la promotion de son album baptisé Stéphanie, sorti la même année. La sœur du prince Albert II de Monaco est rapidement tombée sous le charme de l'homme qui avait pour mission d'assurer sa protection. Après avoir donné naissance à leurs deux enfants en 1992 et 1994, les deux tourtereaux se sont finalement mariés.

C'est le 1er juillet 1995 que Daniel Ducruet et Stéphanie de Monaco s'étaient unis civilement en petit comité. À l'opposé des précédents mariages royaux, le couple n'a pas voulu de cérémonie religieuse, ni de fastueuse réception, comme l'a rappelé Paris Match. C'est bien simple, aucune tête couronnée étrangère n'avait été conviée à cet évènement à l'époque. La mariée ne portait d'ailleurs pas de robe longue prolongée d’une traîne, ni même de chignon et de diadème. Les deux tourtereaux n'avaient même pas invités de journalistes pour immortaliser leurs noces. Au final, seules deux photos de ce mariage ont été rendues publiques. Sur celles-ci, on pouvait notamment voir que la princesse Stéphane de Monaco portait une robe en dentelle blanche rebrodée de roses. Cette tenue était dotée d'un décolleté en cœur à l'avant et de volants sur l’arrière, tandis que sa jupe flirtait avec le dessus de ses genoux.