Impossible d'y échapper : ces dernières années, les montres connectées se sont fait voir absolument partout, s'affichant sur presque tous les poignets, des salles de sport jusqu'aux soirées habillées ! Il faut bien reconnaître que les grandes marques de téléphonie et de tech ont redoublé d'ingéniosité pour sortir des modèles ultra-désirables, personnalisables à la guise de chacun tant au niveau du bracelet que du cadran numérique, afin de matcher avec tous les types de tenues tout en restant parfaitement connectés au téléphone pour lire ses messages, suivre son rythme cardiaque ou compter ses pas. Pourtant, cette ère du tout-numérique au poignet semble aujourd'hui révolue, et les montres bijoux s'imposent désormais comme le nouvel accessoire tendance par excellence !
Plus question de se contenter d'un simple objet purement utilitaire qui se borne à donner l'heure ni, à l'inverse, d'un boîtier hyper technologique bourré d'options complexes que l'on n'utilise finalement jamais au quotidien. Désormais, les modeuses recherchent avant tout le parfait équilibre entre le pratique et le beau ! Voici donc une sélection pointue classée par tranches de prix qui vous inspirera peut-être à l'approche de Noël.
Des créations accessibles aux pièces de haute joaillerie : Les plus belles montres bijoux classées par budget
Pour adopter cette tendance sans faire flamber son budget cadeaux, les enseignes proposent déjà de véritables pépites à moins de 150 €, à commencer par la Montre ovale à bracelet avec détails perlés signée Parfois, affichée à seulement 49,99 €, dont la silhouette et les finitions font immédiatement plus fancy, ou encore l'iconique montre Cluse, à 129 €, avec son double bracelet qui donne l'impression de superposer deux accessoires au poignet.
Dans une gamme de prix intermédiaire située entre 150 et 350 €, le choix devient tout aussi irrésistible avec la Montre Annie Blanc de chez Tommy Hilfiger, disponible notamment aux Galeries Lafayette au prix de 159 €, suivie de près par la Montre métal MADELEINE de chez Agatha à 170 €, qui mise sur un maillage doré ultra-féminin. Les amatrices de formats miniatures craqueront quant à elles pour la Montre analogique en acier recyclé 20,5 mm de chez Guess à 195 €, tandis que celles qui rêvent d'une touche plus colorée se tourneront vers la montre Swarovski Bracelet taille octogone, Roses, proposée à 301 €.
Enfin, pour celles et ceux qui souhaitent franchir le cap du luxe et de la haute horlogerie, la maison Gucci séduit avec sa Montre G-Frame rectangulaire de 27 x 14 mm proposée à 1 350 €. Toutefois, la palme ultime du prestige revient incontestablement à Van Cleef & Arpels avec sa poétique montre Sweet Alhambra à 28 800 €, ainsi qu'à Bulgari et sa légendaire montre Serpenti Tubogas qui s'enroule autour du poignet pour le prix vertigineux de 47 800 €.
De quoi étoffer votre liste au Père-Noël !