Impossible d'y échapper : ces dernières années, les montres connectées se sont fait voir absolument partout, s'affichant sur presque tous les poignets, des salles de sport jusqu'aux soirées habillées ! Il faut bien reconnaître que les grandes marques de téléphonie et de tech ont redoublé d'ingéniosité pour sortir des modèles ultra-désirables, personnalisables à la guise de chacun tant au niveau du bracelet que du cadran numérique, afin de matcher avec tous les types de tenues tout en restant parfaitement connectés au téléphone pour lire ses messages, suivre son rythme cardiaque ou compter ses pas. Pourtant, cette ère du tout-numérique au poignet semble aujourd'hui révolue, et les montres bijoux s'imposent désormais comme le nouvel accessoire tendance par excellence !

Plus question de se contenter d'un simple objet purement utilitaire qui se borne à donner l'heure ni, à l'inverse, d'un boîtier hyper technologique bourré d'options complexes que l'on n'utilise finalement jamais au quotidien. Désormais, les modeuses recherchent avant tout le parfait équilibre entre le pratique et le beau ! Voici donc une sélection pointue classée par tranches de prix qui vous inspirera peut-être à l'approche de Noël.

Des créations accessibles aux pièces de haute joaillerie : Les plus belles montres bijoux classées par budget

Pour adopter cette tendance sans faire flamber son budget cadeaux, les enseignes proposent déjà de véritables pépites à moins de 150 €, à commencer par la Montre ovale à bracelet avec détails perlés signée Parfois, affichée à seulement 49,99 €, dont la silhouette et les finitions font immédiatement plus fancy, ou encore l'iconique montre Cluse, à 129 €, avec son double bracelet qui donne l'impression de superposer deux accessoires au poignet.