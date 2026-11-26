Partageant depuis des années la vie d'Anne-Marie Périer, Michel Sardou a fréquenté d'autres femmes au cours de son existence, avec qui il a eu quatre enfants. Le chanteur a notamment épousé Élisabeth Haas, surnommée Babette, qui est la mère de ses deux fils. Ensemble, ils ont mis au monde Romain Sardou le 6 janvier 1974 (52 ans), puis son frère Davy Sardou le 1er juin 1978 (48 ans). Si ce dernier a choisi de faire carrière dans la comédie, en s'illustrant principalement au théâtre et à la télévision, le fils aîné de Michel Sardou est pour sa part devenu un écrivain très prolifique. En effet, il va bientôt sortir son 20e livre baptisé Que votre volonté soit faite. Ce polar historique est en fait le quatrième opus de sa fresque littéraire lancée il y a maintenant plus de 20 ans avec la sortie de l'ouvrage intitulé Pardonnez nos offenses.
En fait, la fameuse fresque de Romain Sardou est composée de neuf thrillers médiévaux construits autour des neuf demandes de la prière du "Notre Père". "Pour ce livre, j’ai numéroté 6 700 notes ! J’attends d’ailleurs le jour où l’intelligence artificielle sera capable de déchiffrer mon écriture illisible pour retrouver des notes égarées il y a 20 ans", a-t-il notamment révélé dans un récent entretien accordé au Parisien. Dans la foulée de la sortie de ce nouveau livre, le fils aîné de Michel Sardou va également lancer sa propre comédie musicale baptisée Une seconde avant Noël aux Folies Bergère à Paris. Un spectacle inspiré du conte du même titre qu'il a lui-même publié en 2005.
Romain Sardou : sa fille aînée Aliénor "travaille aujourd'hui dans la finance"
En effet, il est le père de cinq enfants, issus de deux femmes différentes. Par la passé, Romain Sardou a partagé la vie de Francesca Gobbi. Avec elle, il a eu trois enfants. Il y a tout d'abord eu Aliénor Sardou, puis Gabriel Sardou, et enfin Victor-Scott Sardou. Suite à leur séparation, le fils aîné de Michel Sardou a retrouvé l'amour dans les bras Kym Thiriot. Ensemble, ils ont aussi fondé une famille en donnant naissance à deux enfants. Marius a vu le jour en premier à la fin de l'année 2003 (3 ans), tandis que sa petite sœur Roxane est venue au monde il y a seulement quelques mois. "Mes enfants sont les premiers Sardou à avoir eu leur bac ! Ma fille aînée travaille aujourd’hui dans la finance. La seule règle que je leur donne, c’est de choisir leur métier avec passion comme mon père nous l’a répété", a notamment fait savoir Romain Sardou au sujet de sa progéniture à nos confrères.